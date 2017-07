Region Pinneberg in Kürze : +++ Kulturpreisträger präsentiert sich +++ Leiche bei Quickborn gefunden +++ Habeck will WLAN für alle +++

vergrößern 1 von 1 Foto: PT 1 von 1

Schenefeld Der Kreiskulturpreisträger Arne Lösekann hat während seiner Ausstellung „(arch_IV) Installationen“ insgesamt 35 Boxen im Schenefelder Rathaus gezeigt. Sie enthalten Installationen von 35 Ausstellungen des 40-jährigen Künstlers. Während der Performance wurde Lösekann vom Saxophonisten Rolf Pfinitzja begleitet. Am Sonntag, 6.August, wird der Künstler von 12Uhr an bei einem Gespräch Rede und Antwort stehen.

Quickborn In einem Geländestück an der A-7-Raststätte Holmmoor bei Quickborn ist die Leiche eines jungen Mannes gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann umgebracht worden ist.

Schleswig-Holstein Robert Habeck möchte als Digitalisierungsminister dafür sorgen, dass WLAN flächendeckend zur Verfügung sein wird.

Elmshorn Es war eines der emotionalsten Elmshorner Musik-Festival-Konzerte der vergangenen Jahre: Der israelische Mandolinen-Virtuose Avi Avital, der Percussionist Itamar Doari und die Akkordeonistin Ksenija Sidorova begeisterten das Publikum in der Reithalle

Uetersen In Uetersen wird über eine Verkehrsberuhigung in der Katharinenstraße diskutiert. Die Grünen haben bereits signalisiert, dass sie sich dafür aussprechen werden.

Pinneberg Immer am letzten Schultag vor den Sommerferien ist unter der Pinneberger Hochbrücke an den Skaterbahnen deutlich mehr los als an anderen Tagen. Wenn verschiedene Jugendverbände das traditionelle und auf der Beliebtheitsskala immer weiter nach oben rückende Kinder-Sommerfest ausrichten, dürfen die jungen Besucher unter anderem testen, wie viel Kraft und Geschick es braucht, um mit Pfeil und Bogen umzugehen. Aber auch Mut war in diesem Jahr gefordert.

Barmstedt Jubiläum bei Ingrid und Dieter Schätzke: Das Barmstedter Ehepaar hat Goldene Hochzeit gefeiert. Sie lernten sich beim Tanzen kennen – es war Liebe auf den ersten Blick.

Wedel Die „Little Opera Konzertklasse“ der Musikschule Pinneberg – fünf junge Talente im Alter von acht bis 13 Jahren – verzückte Sonntag das Publikum in der Kursana Residenz.

von shz.de

erstellt am 24.Jul.2017 | 06:00 Uhr