Kulturfestival nimmt Fahrt auf

Rahmen abgesteckt / Vielfältige kulturelle Höhepunkte für Kummerfeld / Autorin Christel Parusel liest aus ihren Werken

von shz.de

30. April 2018, 16:00 Uhr

Am vergangenen Freitag tagte das Organisationsteam für das erste Kulturfestival Kummerfelds, das vom 31.August bis 2.September stattfinden wird. Für das Team um Anja Kühnbaum und Heidi Guhr begann damit die heiße Phase der Vorbereitung für den kulturellen Höhepunkt des Jahres 2018. Dazu Kühnbaum: „Viel Arbeit ist bereits getan, aber mehr Arbeit steht dem Team noch bevor.“

Bevor alle Fragen zum Teilnehmerkreis, den Akteuren, zum zeitlichen Programmablauf, zur Sicherheit oder zur notwendigen technischen Unterstützung geklärt sind, so Guhr, sei noch viel Abstimmung notwendig.

Das Festival mit vielen kulturellen Darbietungen, Veranstaltungen zum Mitmachen, Workshops und Ausstellungen, soll für Auge, Ohr und Geist der Besucher bleibende Eindrücke hinterlassen. Kühnbaum erläutert: „Jeder Besucher, ob jung oder alt, kann sich aus dem breiten Angebot heraussuchen, was er selbst aktiv mitmachen möchte, oder wo er die Darbietungen anderer einfach nur genießen möchte.“

An der alten Grundschule und am Sportlerheim wird für ein Wochenende Kultur großgeschrieben. Musikalische Leckerbissen, Bilder- und Fotoausstellungen zur Geschichte Kummerfelds oder auch zum Thema „zusammen in Kummerfeld“, integratives gemeinsames Kochen mit Flüchtlingen, sind ein Teil der Planung.

In Lesungen können sich Interessierte literarisch in eine andere Zeit versetzen lassen, die Autorin Christel Parusel, hat bereits zugesagt, aus ihren frühen Werken zu lesen. Torsten Hahne organisiert „Kummerfeld hat Spaß am Singen“, ein gemeinsames Singen in der Art der Fischer-Chöre. Hahne: „Jeder, der Freude am Singen hat, kann spontan mitmachen.“

Musiklehrer Christian Haaßio will mit seinen Dritt- und Viertklässlern die Bilsbekschule mit Gesang und Tanz präsentieren. Ein Kunsthandwerkermarkt gibt Hobbykünstlern die Chance, eigene Arbeiten zu präsentieren, angelehnt daran können sich Vereine und Verbände Kummerfelds vorstellen und auch Sportliches oder Kleinkunst werden nicht zu kurz kommen. Anregungen, Anmeldungen oder auch Sponsorenbeiträge werden von Anja Kühnbaum oder Heidi Guhr und dem Team gern entgegengenommen.