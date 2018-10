Region Pinneberg in Kürze : +++ Kultauto aus Hasloh +++ Vater gesteht Missbrauch +++ Engerer Takt der AKN? +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

18. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Wedel Offener Brief kritisiert Hafenpläne: Kein Platz für private Segler und Motorsportler, unansehnliche schwimmende „Werkstattbaraken“ sowie vermutete Entsorgungsprobleme, Lärm und Geruchsbelästigungen: Die Kritik, die Wedeler Anwohner in einem Offenen Brief am Traditionshafen-Konzept üben, ist vielgestaltig. Der Hamburger Unternehmer Edmund Siemers hatte gemeinsam mit zwei Mitstreitern Pläne vorgelegt, die den neuen Hafen an der Maritimen Meile mit historischen Bauhüttenschiffen, Traditionsanleger und Wassertaxibetrieb beleben sollen.

Uetersen Senioren wählen neuen Beirat: Uetersen Der Seniorenbeirat in Uetersen stellt sich neu auf: Bis Donnerstag, 8. November, können alle Uetersener, die an dem Tag 60 Jahre alt oder älter sind, ihre Vertreter wählen. Die Unterlagen für die Briefwahl wurden bereits verschickt. Der Seniorenbeirat setzt sich für die Interessen der älteren Generation ein. Er hat ein Rede- und Antragsrecht in der Ratsversammlung und in den Fachausschüssen. Sieben Kandidaten bewerben sich. Jeder Wähler hat bis zu drei Stimmen.

Schenefeld Untergeschoss der Sporthalle: Keine Lösung in Sicht. Was mit dem Untergeschoss der Sporthalle in Schenefeld mit Sport-Restaurant und Bürgersaal passiert, ist weiterhin unklar. Der Finanzausschuss hat kürzlich entschieden, das Thema erstmal in das neue Jahr zu schieben. Der Grund: Zunächst soll abgewartet werden, wie die Pläne für das angrenzende Schulzentrums aussehen soll. „Deshalb warten wir mindestens noch drei Monate. Wir hoffen, dass diese Hängepartie dann ein Ende hat“, sagte Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) auf Anfrage unserer Zeitung.

Elmshorn/Itzehoe Ein Vater gesteht den Missbrauch: Angeklagter sagt knapp zwei Stunden lang während des Prozessauftakts am Itzehoer Landgericht aus. Dort bezeichnete er sich als "kinderlieber Mensch", von dem ein falsches Bild entstehe.

Pinneberg Kindertheater des Monats im Scholl-Haus: Kleine, aber feine Theaterstücke für Kinder von etwa vier bis elf Jahren bietet das Kindertheater des Monats, das regelmäßig im Geschwister-Scholl-Haus (GSH) in Pinneberg zu Gast ist. Im Programm der Saison 2018/2019 sind Adaptionen von Märchen und großen Theaterstücken oder eigene Ideen der teilnehmenden Theatergruppen – oft mit viel Musik. Der GSH-Leiter Jens Schmidt stellt im Gespräch mit unserer Zeitung das neue Programm vor und weist darauf hin: Das nächste Stück läuft diesen Sonnabend, 20. Oktober.

Barmstedt Soll die A3 nachts häufiger fahren? Der schleswig-holsteinische Nahverkehrsbund Nah-SH hat seine Passagiere befragt. Für die A3 wird eine bessere Anbindung geprüft.

Quickborn Saisonende für die alte Lore: Die alte Lore des Quickborner Vereins Torfbahn Himmelmoor tuckert am kommenden Sonntag das letzte Mal in diesem Jahr durch das größte Hochmoor in Schleswig-Holstein. Damit beendet der Verein eine überwiegend positive Saison, die jedoch von Umbrüchen geprägt war. Nachdem der Torfabbau nach etwa 40 Jahren beendet worden ist, gehen die Fahrten nun durch eine in der Renaturierung befindliche Natur. Auch im nächsten Jahr bieten die Vereinsmitglieder neue Termine für Fahrten mit der Torfbahn an.

Schleswig-Holstein Mehr Kontrollen zum Verbraucherschutz: Verbraucherschutzministerin Sabine Sütterlin-Waack will die Lebensmittelüberwachung in Schleswig-Holstein stärken. „Es gibt heute von Kreis zu Kreis eine sehr bunte Situation“, sagte die CDU-Politikerin unserer Zeitung. So solle es nicht bleiben: „Die Landesregierung möchte eine gleichmäßige Intensität und Qualität der Kontrollen erreichen.“ Ein Gutachter solle deshalb durchleuchten, „ob wir für diese wichtige Aufgabe bei den Kreisen genug Personal und das richtige Personal haben“.

Hamburg/Hasloh Hasloh ist ein Eldorado für Fans des Kult-Autos DeLorean, der mit der Kinoreihe "Zurück in die Zukunft“ bekannt wurde. Eine Hasloher Werkstatt hat sich auf originalgetreue Nachbauten des Wagens spezialisiert.