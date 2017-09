Wir hier im Norden : Kult-Künstler schlagen wieder zu

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Brameshuber 1 von 1

von Christian Brameshuber

erstellt am 29.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Elmshorn | Der echte Norden: Glaubt man den Schildern an den Autobahnen, dann trifft dieses Etikett auf Schleswig-Holstein zu. Echter und falscher Norden? Nein, das interessiert Cartoonist Piet Hamann und Autor Arne Tiedemann nicht die Bohne. Die beiden Jungs aus Elmshorn sind schließlich ausgewiesene Norden-Experten. Den beiden macht keiner etwas vor. Das haben sie auf ihre ganz spezielle Art im „Handbuch für Norddeutschversteher“ und im „Wegweiser für Norddeutschland“ in Text und Bild bewiesen. Im dritten Teil der „Wir hier im Norden“-Reihe werden die Kult-Künstler mutig, wagen sich in die Stadt, die große Stadt des Nordens. „Dat wahre Hambuch“ heißt der Titel ihrer investigativen Humor-Reise durch die Hansestadt.

Bissig, satirisch, aufklärerisch, hintergründig – und ohne Angst vor großen Namen nehmen sich die zwei das Hamburger Leben und die Hamburger Eigenheiten zur Brust. Und so bekommen Til Schweiger, Udo Lindenberg, HP Baxter, Ina Müller und Klaus Störtebeker auch bisschen ihr Fett weg. Zu Recht?

„Auf den Bildern von Piet kann man jedes Mal etwas Neues entdecken“, schwärmt Tiedemann von den Cartoons seines Partners. Das Erfolgsduo lernte sich einst auf einer Weihnachtsfeier kennen. Dass es nach 2010 und 2015 einen dritten Teil von den „echten Norden-Verstehern “ geben wird, war für die beiden immer klar.

Also, ab nach Hamburg: Bietet die Millionenstadt doch alle Superlative, die sich in den Bild-Text-Kombinationen so herrlich ausschlachten lassen. Natürlich schlendern die Elmshorner Jungs über die verruchte Herbertstraße und über den Fischmarkt. Piet und Arne laufen Marathon, schauen in der berühmt-berüchtigten Davidwache vorbei, feiern am Hafen ausgelassen Geburtstag, tanzen beim Schlagermove zu den Perlen deutscher Sangeskunst und fühlen sich im Miniatur Wunderland plötzlich ganz groß. Damit nicht genug. Hamann und Tiedemann rücken Hamburg auch historisch auf die Pelle. Schließlich war die Hammaburg der absolute Hammer, oder nicht.

Unter dem schlichten Buchstaben P findet sich sogar ein Kapitel über Pinneberg. Nein, so rein rechtlich, gehört der Hamburger Speckgürtel nicht wirklich zu Hamburg. Aber zum „wahren Hamburg“ irgendwie schon – wie die beiden Künstler zeigen. Das fällt nicht schwer, schließlich ist Bibliothekar Tiedemann gebürtiger Elmshorner und kennt wie Kollege Hamann den Kreis Pinneberg in- und auswendig.

Der Band „Dat wahre Hambuch“ hält – wie die Vorgänger auch – bei jeder Seitenzahl eine Info bereit. Keine trumpschen Fake News, harte Nachrichten für den Hamburg-Liebhaber. 100 Mal.

„Wir haben Stoff für einen zweiten Hamburg-Teil“, sagt Tiedemann. Und das ist durchaus als Drohung zu verstehen. Der 43-Jährige, der seit 2006 für unsere Zeitung das Geschehen in und um Elmshorn in seiner wöchentlichen Kolumne auf die tiedemannsche Art reflektiert, ist ein Sprachakrobat. In seinen Texten findet sich ein bisschen Ohnsorg-Theater, Büttenwarder und Großstadtrevier. „Ich interessiere mich für die Menschen, beobachte Alltagssituationen genau – und höre vor allem zu“, verrät Tiedemann zumindest ein Stück weit, wie sich die Ideen und Texte einen Weg in seinen Kopf bahnen. Das neue Werk erscheint ab 11. Oktober im Eigenverlag in einer Auflage von 3000 Exemplaren. Es kostet 14,90 Euro und ist im Buchhandel erhältlich (auch online).