„Es gibt überall HSV-Fans“ : Kult-Hamburger Lotto King Karl über Heimat, den Hafen und seinen HSV

von Manfred Ertel

erstellt am 18.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Hamburg | Die Stimmung beim Sound- Check ist gelöst. Lotto King Karl (50) steht am Mikrophon und macht Späße, seine Musiker – die Barmbek Dream Boys – proben professionell letzte Riffs und Akkorde an den Instrumenten, obwohl sie an diesem Abend nur ein kleines Privatkonzert in der Bar des Kaispeichers B in der Speicherstadt geben. Für Lotto ist das eine Art Heimspiel. Er hat grad’ im Schiffssimulator des Maritimen Museums auf der Brücke eines 300 Meter langen Containerriesen virtuell über die Weltmeere gesteuert. Und ist nun hin und weg. „Super Ding“, sagt er und strahlt wie ein kleines Kind nach der Bescherung: „Ich weiß nicht warum, aber Schiffe führen kann ich total gut.“ Bei der Bundesmarine hat er sich auf dem Wasser zuhause gefühlt. In der Offiziers-Grundausbildung in Flensburg-Mürwik brachte er es bis zum Oberfähnrich zur See, besonders gern schob er Dienst als Kommandierender Brückenoffizier. Der volksnahe Hamburger Rockmusiker, den alle nur Lotto rufen, hat eine besondere Karriere hinter sich. Geboren wird er 1967 in Barmbek als Gerrit Heesemann und macht Abitur am Elitegymnasium. Ein Lotto-Gewinn beschert ihm früh finanzielle Unabhängigkeit. Diesem Glückstag und seinem Alter Ego Karl König widmet er 1995 auch sein erstes Lied „Ich hab den Jackpot“, das er bis heute spielt. Lotto ist mit seinem Lied „Hamburg meine Perle“ Kultsänger des HSV und Ultrafan der Rothosen. Seine Rocksongs handeln von Hamburg und Hafen, von Dosenbier, Vorstadtbräuten und Verlust. Und immer wieder spielen Fußball und der HSV irgendwie eine Rolle. Der Hamburger Jung will geduzt werden, das ist ihm wichtig unter Hamburgern und Seinesgleichen. „Siezen ist doch echt bescheuert“, sagt er.

Frage: Was ist eigentlich so toll an Barmbek?

Lotto King Karl: Der Stadtteil ist meine innerste Heimat und was ganz besonderes. Ich komm ja aus Barmbek, bin da aufgewachsen, mitten inne Stadt, wie man bei uns sagt. Es gibt von da so viele kleine Geschichten zu erzählen, zum Beispiel über Wachtmeister Binder, der uns alle bis zum Gehtnichtmehr schikaniert hat. Das Lied „Hunderttausend Nächte“ verbindet unseren Gitarristen Jörn Heilbut und mich, wir kennen uns seit über 30 Jahren. Das ist ein Song über die Klubs unserer Jugend, bei denen das Madhouse über allen anderen stand. Zu unseren Konzerten kommen Leute, die ich teilweise seit frühester Kindheit kenne. Das ist auch so ein Heimat-Ding, wie „Mitten in Barmbek“, das ist die zweite Hymne von unserem Stadtteilverein BU (Anm.: Barmbek-Uhlenhorst). Ich kenne da so viele Leute, das ist fast wie Zuhause.

Du hast Abitur an der traditionsreichen Gelehrtenschule des Johanneums gemacht, einem von zwei Hamburger Elite-Gymnasien...

Welches ist denn das zweite, wer kommt denn da ran? (lacht)

Das Christianeum?

Ach ja, alle die es auf dem Johanneum nicht schaffen gehen aufs Christianeum, ja, das ist so. (lacht)

Was ist damals schief gelaufen, dass Du nach dem Elite-Abi „nur“ Musiker geworden bist?

Es kam halt dieser Lottogewinn dazwischen. Ich bin ja nur zufälligerweise Musiker geworden. Ich habe zunächst mal ‘ne Ausbildung bei der Marine gemacht und danach eine Banklehre. Und habe mich danach immer so durchschlagen müssen mit allen möglichen Jobs.

Zum Beispiel als Packer oder Kurierfahrer. Warum?

Das ist einfach so passiert. So ist dann auch mein Studium den Bach runtergegangen. Dann kam der Lottogewinn und von Leuten, die ich gut kannte, kam die Idee, machen wir doch mal einen Song draus.

Dieser Song über den Jackpot von Lottogewinner Karl König, nach dem du dich praktisch nennst, war alles andere als ein großer Hit. Und Du hattest von Musik doch eigentlich keine Ahnung.

Ich hatte einfach das Glück, dass der Musikproduzent Frank Ramond, der inzwischen eine riesen Karriere gemacht hat, um die Ecke ein Studio hatte. Wir haben dann entschieden, dass wir uns mit einer Single, die wir in den Markt gedrückt haben, nicht geschlagen geben wollten. Als dann irgendwann der Song „Will er lieber nach Villariba“, der eigentlich nur eine B-Seite war, bei „WDR 1live“ in den Hörercharts überraschend auf Platz drei landete, haben wir gedacht, dass die Idee, ob man mit Musik doch ein bisschen weiterkommt, vielleicht doch gar nicht so schlecht wäre.

Und, war sie das?

Immerhin habe ich danach verschiedene Alben bei verschiedenen Plattenfirmen gemacht. Wir hatten gute Konzerte, waren auch mal in den Charts. Aber irgendwann wollte uns keiner mehr so richtig anrühren. Dann haben wir uns entschlossen, das machen wir selber. Und das machen wir jetzt seit 17 Jahren. Anfangs waren wir nur jedes Jahr ein paar Mal in der „Großen Freiheit“ auf St. Pauli, in der wir öfter gespielt haben, als jede andere Band. Dann sind wir mit dem eigenen Plattenlabel in den Stadtpark, danach in die Color Line Arena und schließlich quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das hat ganz gut funktioniert, obwohl wir uns gegen Milliarden-Konzerne behaupten mussten. Das ist schon eine coole Geschichte.

Alle Welt nennt dich nur Lotto, ruft dich eigentlich noch jemand mit richtigem Namen...?

Meine Mutter zum Beispiel, und die Familie.

Reagierst Du auf Gerrit, wenn Dich zum Beispiel auf dem Markt jemand so ansprechen würde?

Ich hör ja nicht mehr so gut. Im Ernst: ja klar, aber das kommt nicht mehr so oft vor.

Ihr habt in 15 Jahren zwölf Alben herausgebracht. Dann war auf einmal sechs Jahre Pause, bevor im Sommer das neue Album auf den Markt kam. Was war passiert?

Das lag ein bisschen daran, dass wir unsere Songs in verschiedenen Teams und Konstellationen schreiben. Wir sind eine große Band, in der sind einige Leute umgezogen, es sind Kinder geboren worden, Menschen sind gestorben, es war immer irgendwas anderes. Und man braucht für ein Album Zeit und Ruhe, bis man sich irgendwann in die Augen guckt und feststellt, dir fällt auch nichts mehr ein. Erst wenn nichts mehr geht und dieser innere geistige Muskelkater da ist, dann geh ich ins Studio.

Du hast zuletzt einige Zeit in London gelebt. Was vermisst man da von Hamburg?

Insgesamt habe ich sogar vier Jahre halb und halb in London und Hamburg gelebt, das hatte private Gründe. Man vermisst vor allem die Heimat. Das können Straßenecken sein, das sind Menschen. Das sind auch Erinnerungen. Zum Beispiel die, durch Straßen zu fahren und an Häusern vorbei, die man kennt, wo Leute wohnen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Andererseits mag ich es auch, Ausländer zu sein. Durch eine altsprachliche Schulbildung ist man ja immer etwas limitiert, was Sprachen angeht, deswegen sind englischsprachige Orte für mich besser geeignet. Und London ist nicht so weit weg wie New York.

Du bist großer HSV-Fan. Hat Dich der Klub mit all seinem Chaos und seinen Krisen jemals ins Zweifeln gebracht und an Trennung denken lassen?

Nein, der HSV wird immer Teil meiner Gefühlswelt sein. Der Verein ist ein Teil von mir. Das ist einfach so. Das habe ich schon mit Mitte 20 gemerkt. Ich kann mich für bestimmte Sachen nicht begeistern, aber ich kann bestimmte Sachen auch nicht aus meinem Kopf kriegen. Fußball ist eine davon. Von dem Verein kann ich mich nicht scheiden lassen. Würde ich am anderen Ende der Welt leben, wäre ich immer noch HSV-Fan.

Als Rockmusiker wirst Du immer mit Hamburg und dem HSV identifiziert. Ist man als Rockmusiker dadurch eingeschränkt?

Nur in den Vorurteilen von Leuten. Tatsächlich ist das nicht so. Wir sind in München und überall aufgetreten. Wir werden zum Beispiel ja auch überall im Radio gespielt, nur nicht in Norddeutschland. Wenn ich Promotion für uns mache, weil der Chef ja selber der Künstler ist, dann habe ich zwei Stunden Talk-Show in München bei einem Top-Sender oder in Baden-Baden. Natürlich ist der HSV da auch immer ein Thema, aber eher am Rande. Es gibt auch Leute, die uns wirklich nach unserer Musik beurteilen.

Nervt das auch manchmal, stets als HSVer oder Fußball-Rockmusiker identifiziert zu werden?

Nein, das wird überschätzt. Erstens gibt es ja überall auch HSV-Fans. Und zum anderen ist es so, dass weniger als drei Prozent unserer Lieder was mit Fußball zu tun haben. Du schaffst es nicht, in die Charts zu kommen, nur weil du Fan von einem Klub bist. Außerdem kommuniziere ich ja auch offen, dass es schon fast ein Fall für den Therapeuten ist, sich so sehr mit einem Fußballverein auseinander zu setzen. Das ist einfach meine Macke, dass ich mir weniger Gedanken über das Wetter mache als über den HSV. Es ist schon ziemlich verpeilt, wie sehr ich mich über Fußball aufregen kann. Das öffnet einige Türen, das schließt aber auch ein paar. Dazu stehe ich.

Du hast mal gesagt, „man kann nicht immer Karneval machen“ – wie lange kann man als Musiker auf der Bühne stehen und der Gute-Laune-Bär sein?

Wir machen das, so lange es noch ein paar Leute hören wollen. Das natürliche Ende ist der Tod. Aber tatsächlich ist ein Konzert nicht nur eine Gute-Laune-Veranstaltung. Wie beim Theaterstück gibt es auch stille Momente. Wir spielen zum Abschluss unserer Konzerte zum Beispiel oft das „Schlaflied“. Da geht es um einen guten Freund, der gestorben ist. Oder „Hermann“, über unseren verstorbenen Masseur, der wahnsinnig beliebt ist. Das ist alles andere als gute Laune. Vielleicht ist es gerade das, was unsere Konzerte ausmacht: Dass die Leute wissen, das ist schon eine emotionale Veranstaltung.

Lotto King Karl... persönlich

Wenn ich am Hafen bin, dann... gucke ich raus. Wer mal zur See gefahren ist kennt das: Wasser hat eine ganz eigene Form von Weite. Wer auf die Elbe guckt, guckt in die Weite.

Wenn der HSV absteigen würde... müsste er wieder aufsteigen.

Wenn ich zum Labskaus eingeladen werde... drücke ich mich ganz gerne, weil ich kein großer Labskaus-Fan bin.

Wenn ich von Werder Bremen oder vom FC Bayern für eine Gala engagiert würde... das wird niemals passieren (lacht und verschluckt sich fast), die sind ja nicht verrückt.

Wenn man mich nach meinem Privatleben fragt... sage ich, ich hab‘ eins. Aber ein Privatleben zu haben, ist keine Leistung.

Wenn ich über Geld nachdenke... weiß ich, Geld ist ein Werkzeug aber kein Ziel.