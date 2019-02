Künftig Parkplätze einplanen

Neue Satzung in Rellingen: Ab 100 Quadratmetern Wohnraum sind zwei Auto-Stellfläche zu errichten / Motto: „Blech muss weg“

von shz.de

02. Februar 2019, 00:00 Uhr

„Das Blech muss weg von der Straße.“ Mit einer solch saloppen Formulierung hat Tom Rasmussen, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen der Gemeinde Rellingen, die Gründe für die neue Stellplatzsatzung der Gemeinde Rellingen umschrieben. Die Satzung der Gemeinde ist seit Ende des vergangenen Jahres in Kraft.

Das Schaffen von Stellplätzen wird bei bevorstehenden Bau- und Umbauprojekten im Zuge der Grundstücksausnutzung zukünftig eine größere Rolle spielen. Das bedeutet konkret: Bauunternehmer beziehungsweise Bauherren müssen zukünftig einen Stellplatz je Wohneinheit bis 60 Quadratmeter Wohnfläche einrichten. Zwei Plätze sind ab einer Wohneinheit von mehr als 100 Quadratmeter Wohnfläche erforderlich. „Wir möchten, dass der öffentliche Platz so gut wie möglich frei gehalten wird und in Rellingen Platz sparend geparkt wird“, erläuterte Gremiums-Chef Rasmussen.

Regelungen zu den Plätzen werden deshalb zukünftig auch in den Bebauungsplänen enthalten sein. Bauherren müssen unter Umständen zukünftig etwas vom Wohnraum einsparen, um Platz fürs Auto vorzuhalten oder noch mehr Geld fürs Park-Grundstück investieren. Mit der Satzung zieht die Gemeinde nach und reagiert auf die zahlreichen zugeparkten Straßen in der Baumschulgemeinde. Die Stadt Pinneberg und die Gemeinde Halstenbek haben eine derartige Satzung bereits erlassen. Anders als in Rellingen gilt die Satzung in der mit S-Bahn ausgestatteten Gemeinde Halstenbek jedoch ausschließlich für den Wohnbereich.

Die Rellinger wenden die Satzung darüber hinaus auch auf Gewerbegebäude, Kirchen und viele Einrichtungen mehr an. „Die neue Regelung basiert darauf, dass Rellingen in erster Linie durchs Auto gut erschlossen ist“, erläuterte Stadtplaner Florian Schmidt. Der Motorisierungsgrad im Kreis liegt bei 1,14 Pkw je Wohneinheit. In Rellingen liegt er jedoch bei 1,5 Pkw je Wohneinheit. „Das ist ein sehr hoher Wert“, erläuterte Rasmussen. Die Richtzahlen-Tabelle findet sich im Internet.



>

www.rellingen.de/artikel/news/ 2018/12/20/bekanntmachung-stellplatzsatzung