Region in Kürze : ++ Krückaubrücke: Unterführung gesperrt ++ Feuerwehr-Familie in Hemdingen geehrt ++ Spatenstich für Torneschs neue Kita

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

06. Juni 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Unterführung unter der neuen Krückaubrücke an der Wittenberger Straße in Elmshorn ist für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Die kleine Holzbrücke, auf dem Weg dorthin, wird die Stadt Elmshorn abreißen. Sie ist marode. Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje betonte, dass die Unterführung bereits in der Vergangenheit in unzulässiger Weise genutzt wurde.

Hemdingen Für ihr nachhaltiges Engagement bei der Freiwiligen Feuerwehr wurden drei Mitglieder der Hemdinger Familie Boehnke geehrt. Vater Arnold Boehnke (66) ist seit 47 Jahren im aktiven Dienst der Feuerwehr. Auch Tochter Carolin (29) und Sohn Lars (39) sind seit vielen Jahren bei den Brandbekämpfern dabei. Alle drei erhielten Medaillen und Urkunden.

Tornesch Endlich: Die Arbeiten zum Bau der Kita Seepferdchen haben begonnen. Und doch war vielen Anwesenden beim symbolischen Spatenstich anzumerken, dass die kommenden Monate aus jeder Menge Daumendrücken, Hoffen und Bangen bestehen dürften. Denn nun herrscht zunächst wieder Ruhe auf dem Gelände am Kleinen Moorweg, die Erdarbeiten beginnen erst im Juli. Zudem ist der Zeitplan, der eine Fertigstellung der Kita bis zum 1. Juli 2019 vorsieht, äußerst knapp bemessen. Unklar ist auch, ob die bislang eingeplanten 3,6 Millionen Euro ausreichen.

Quickborn Auf dem Vorplatz der katholischen Kirche in Quickborn liegen seit einigen Tagen zehn neue „Lebende Steine“. Die mit persönlichen Widmungen versehenen Klinker erzählen Geschichten von Liebe, Glaube und Freundschaft. Was einst als Möglichkeit gedacht war, den Bau des Gotteshauses zu finanzieren, ist heute für viele Familien eine lieb gewordene Tradition.

Pinneberg Der Umbau des ehemaligen Verkehrsamts an der Flensburger Straße in Pinneberg zur Kita hat begonnen. Dort sollen zum neuen Kindergartenjahr 2018/2019 die Jungen und Mädchen der evangelischen Kita Ostermannweg einziehen. Deren Kita ist wegen des hohen Sanierungsstaus gesperrt. Derzeit sind die Kleinen in anderen Einrichtungen untergebracht.

Hamburg Fünf Tage nach dem Inkrafttreten der bundesweit ersten Diesel-Verbote in Hamburg müssen Fahrer älterer Autos jetzt mit Kontrollen rechnen. Die Polizei hat Dienstag begonnen, auf den zwei betroffenen Straßenabschnitten im Bezirk Altona im Rahmen des täglichen Streifendienstes stichprobenartig zu prüfen. Dort dürfen seit dem vergangenen Donnerstag nur noch Diesel fahren, die die aktuelle Euro-Norm 6 erfüllen. Erste Großkontrollen soll es frühestens von der kommenden Woche an geben.

Schleswig-Holstein Wegen weiterer Zugausfälle und häufiger Verspätungen im Sylt-Verkehr hat Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) von der Bahn für Mai eine Strafzahlung von 500.000 Euro verlangt. In den Monaten Februar bis April hatte das Land bereits Zahlungen in Höhe von 350.000 Euro verlangt. „Ich habe leider kein anderes Mittel, um gegenüber der Deutschen Bahn Druck aufzubauen, damit das Unternehmen die Probleme auf dieser Strecke endlich – wie versprochen – in den Griff bekommt“, sagte Buchholz am Dienstag.