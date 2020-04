Nach Sanierung : Krippe in Schenefeld könnte wieder öffnen

Die Sanierung der Räume nach einem Wasserschaden ist abgeschlossen. Momentan halten die Erzieher Kontakt zu Kindern mit Videos.

von Cindy Ahrens

20. April 2020, 10:00 Uhr

Schenefeld | Fast ein halbes Jahr konnten die Krippen-Kinder der Kita der Schenefelder Paulskirche nicht in ihre Räume. Nach einem Wasserschaden musste das Gebäude aufwendig saniert werden. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen, theoretisch könnten die Kinder also wieder zurück, wenn da nicht die Corona-Krise wäre.

„An einem Montag im November kamen die Erzieher morgens rein und haben den Schimmel an den Wänden entdeckt“, erzählt Beate Schneider, Leiterin der Kita Paulskirche. Die Ursache war schnell gefunden. „Wassergeführte Fußbodenheizungen sind anfällig für Undichtigkeiten“, sagt Pavel Kogotkov von dem Unternehmen Seidel.

Schnell war klar: Der Schimmel kletterte nicht nur die Wände hoch, er war schon längst unter dem Boden. Von Mitte November bis Mitte April arbeitete das Unternehmen an der Sanierung. Ein schwieriges Unterfangen, denn immerhin mussten die Sporen unterhalb des Bodens entfernt werden, ohne viel zu zerstören. Denn: „Die Versicherung zahlt nur den Folgeschaden“, erläutert Kogotkov.

Dank an Firma und Nachbarn

„Das Unternehmen Speidel hat das ganz sensationell gemacht. Sie haben im Schichtdienst, am Wochenende, Weihnachten und Ostern gearbeitet“, sagt Schneider. Damit der Betrieb an der Kita weiter laufen konnte, wurden die Stoßarbeiten erst ab 17 Uhr durchgeführt. „Uns wurde die Betriebsgenehmigung nicht entzogen. Das ist sehr selten bei solchen Arbeiten in Kindertagesstätten. Insgesamt mussten wir nur zwei Tage für die 20 Krippen-Kinder schließen“, sagt Schneider.

Ihr Dank gelte außerdem den Nachbarn, die den Lärm ertragen haben. Während der Baumaßnahmen wurden die Krippen-Kinder in der Kita betreut. „Das war ein mega Kraftaufwand – seelisch und körperlich. Jeder ist abends auf allen Vieren nach Hause gekrochen“, berichtet Schneider.

Hoffen in der Corona-Krise

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Kita in den vergangenen Wochen geschlossen bleiben. Untätig waren die Pädagogen aber trotzdem nicht. Alle zwei Tage haben sie den Kindern und Eltern Videos mit Grüßen, Geschichten und Spielideen zugeschickt. „Zu Ostern gab es ein Rezept“, erzählt Schneider.

Sie hofft, dass die Kinder bald wieder kommen können, „am liebsten sofort“. Sie ist gespannt auf die Gesichter der Kinder, wenn diese die Räume das erste Mal wieder betreten dürfen. „Wir haben etwas umgeräumt und auch ein paar neue Spielsachen“, verrät die Leiterin der Kita.

Etwas Gutes hat die Krise dann aber doch noch: „Die Stadt hat versäumt, die Legionellen-Überprüfung zu machen“, sagt Schneider. Erst am Mittwoch wurden die entsprechenden Proben entnommen. Bis das Testergebnis da ist, können bis zu zwei Wochen vergehen.