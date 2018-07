Region Pinneberg in Kürze : +++ Kripo ermittelt wegen Feuern +++ 1000 Metal-Fans feiern in Hörnerkirchen +++ Bart Aernouts gewinnt Ironman +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

30. Juli 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die erste Auflage der Elmshorn Classics Rosen-Rallye Historic war ein voller Erfolg. 57 Fahrzeuge startetenbei der sportlichen Gleichmäßigkeitsrallye mit einer Gesamtlänge von zirka 600 Kilometern, aufgeteilt in zwei Etappen, vier Sektionen und 22 Wertungsprüfungen. Für Gesamtsieger Wolfgang Inhester beginnt mit der Rallye eine neue Zeitrechnung im Oldtimerrallyesport: "So etwas gab es noch nie. Das wird viele Teams aus Süddeutschland in den Norden locken."

Brande-Hörnerkirchen Sommer, Sonne und Temperaturen von über 30 Grad: 1000 Metal-Fans haben in den vergangenen Tagen beim Headbangers Open Air in Brande-Hörnerkirchen eine rauschende Party gefeiert. Auch die Polizei zog eine positive Bilanz des dreitätigen Festivals: „Wie auch schon in den vergangenen Jahren, war es insgesamt ein sehr friedliches Fest“, berichtete Marco Kolmschlag, Stationsleiter in Brande-Hörnerkirchen. „Polizeilicherseits gab es wenig zu tun. “ Die Beamten hätten lediglich eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Eine unerwünschte Person sei außerdem vom Festivalgelände geleitet worden. Durchweg entspannt hatten die Fans in den vergangenen Tagen gefeiert. Getrübt wurde die gute Laune durch einen tragischen Todesfall: Manilla-Road-Gitarrist Mark Shelton war nach seinem Auftritt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Elmshorn an einem Herzinfarkt gestorben.

Schenefeld Seit 25 Jahren kümmert sich Silke Reimer in mit Herzblut um alte Pferde. Die Arbeit mit den Tieren fülle sie aus, sagt die Hamburgerin, die in Schenefeld einen Gnadenhof eingerichtet hat. Doch jetzt steht dieser vor dem Aus: Nach dreieinhalb Jahren auf dem Gelände bekam sie den Bescheid von der Kreisverwaltung Pinneberg, dass sie dort keine Pferdehaltung mehr betreiben dürfe.

Ellerau Die Alvesloher Straße in Ellerau wird zwischen Dorfstraße und Alter Alvesloher Weg gesperrt. Grund für die Maßnahme, die von Montag bis Freitag, 27. August bis 21. September, andauern soll, sind Asphaltierungsarbeiten zwischen Alveslohe und Ellerau. Die Sperrung der Verbindung von und nach Alveslohe über die Ellerauer Straße wird bis Mitte oder Ende Oktober 2018 andauern.

Pinneberg Die Arbeiten am neuen Busbahnhof in Pinneberg ruhen weiter. Zahlreiche Leser wollen nun wissen, wie es weitergeht: „Der Grund für die Verzögerungen sind weiterhin noch notwendige vorbereitende Arbeiten“, sagte Rathaussprecherin Maren Uschkurat auf Anfrage unserer Zeitung. Der Start für die Hochbaumaßnahme sei daher erst nach der Sommerpause vorgesehen. Dafür soll laut Information unserer Zeitung das Bahnhofsgebäude in etwa 14 Tagen wieder eröffnen.

Barmstedt Es klingt wie ein schlechter Scherz: Seit Wochen warnen Forstämter, Feuerwehr, Polizei und weitere Behörden wegen der anhaltenden Trockenheit davor, Lager- oder Grillfeuer in und an Wäldern zu entfachen. Und genau das ist in der Region Barmstedt in den vergangenen vier Wochen mindestens dreimal vorgekommen. Der bislang letzte Fall stammt vom vergangenen Freitag aus Heede. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Feuer geben können, sich unter Telefon (04123) 684080 bei der Barmstedter Polizei zu melden.

Tornesch Der Bund der Steuerzahler hat erneut die Fortsetzung der 40 Jahre alten Pläne für den Ausbau der Kreisstraße 22 kritisiert. In seinem Magazin „Der Steuerzahler“ wurde die Planung als veraltet und die Trasse als „Umgehung ohne Entlastungswirkung“ bezeichnet. Bereits 2008 waren die Planungen für eine Trasse mit Eisenbahntunnel im Ortsteil Esingen als „wenig sinnvoll“ bezeichnet worden.

Hamburg Der Belgier Bart Aernouts hat die zweite Auflage des Ironman in Hamburg gewonnen. Der 34-Jährige setzte sich am Sonntag nach einem Sechs-Kilometer-Lauf, 180 Kilometer auf dem Rad und dem abschließenden Marathon vor dem Briten Joe Skipper und dem Vorjahressieger James Cunnama durch. Bester Deutscher wurde auf Rang fünf Franz Löschke, der damit bei seinem ersten Start auf der Langdistanz deutscher Meister wurde. Wegen der Gefährdung durch giftige Blaualgen in der Alster war das Schwimmen gestrichen und durch den Sechs-Kilometer-Lauf ersetzt worden.

Schleswig-Holstein Wenige Tage vor dem Start des Kitajahres 2018/19 sind einige Eltern noch immer auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs . Zwar gibt es seit August 2013 – also seit genau fünf Jahren – einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindergrippe für alle Kinder, die das erste Lebenjahr vollendet haben. Doch selbst das Kieler Sozialministerium räumt ein, dass es in einzelnen Bereichen „immer noch lange dauert, bis ein Angebot gefunden ist”. nd das, obwohl die Quote der betreuten Kinder in den vergangenen Jahren in Schleswig-Holstein so kräftig wie in keinem anderen Bundesland gestiegen ist und der Norden mit einem Platzangebot von 32 Prozent für Unter drei Jährige (U3) an der Spitze der westdeutschen Flächenländer liegt.