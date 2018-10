Kriminelle Komödie in Ellerbek

Rellinger Theaterverein zu Gast

von shz.de

15. Oktober 2018, 16:04 Uhr

Jeden Herbst verwandelt sich die Harbig-Halle am Rugenbergener Mühlenweg zum Theatersaal. Dann ist der Rellinger Theaterverein mit seinem neuesten Stück zu Gast. Am Sonnabend, 21. Oktober, startet die Aufführung um 19.30 Uhr, am Sonntag ist das Stück „Rommee to drütt“ bereits um 18 Uhr.

Die plattdeutsche Komödie in drei Akten von Petra Blume wird unter der Regie von Theaterchefin Hannelore Koebe aufgeführt. Die Theaterchefin und Uschi Kretschmann, beide zuletzt zu sehen als merkwürdig liebenswürdige Damen in der Komödie Arsenik & ole Spitzen, agieren nun als Regisseurin und Soufleuse hinter der Bühne. Die in den 50er Jahren verortete Komödie haben die Rellinger Theatermimen bereits vor 20 Jahren mit Erfolg aufgeführt. Damals standen Koebe und Kretschmann noch selbst auf der Bühne.

„Das Stück mit Spannungskurve garantiert viel Spaß beim Mitfiebern“, sagte Sprecherin Iris Kleie. Es lebe von witzigen Dialogen. „Das gesamte Team einschließlich Schauspieler, Bühnenbildner und Maske sorgte mit viel Liebe zum Detail dafür, dass es sich um ein sehenswertes Stück handelt“, betonte Sprecherin Anja Radtke.

Die Komödie handelt von drei älteren Damen, die regelmäßig miteinander Rommé spielen. Die gemeinsamen Treffen verlaufen immer nach dem gleichen Ritual. Die Zipperlein werden gepflegt und es wird geklatscht und getrascht. Bis sie eines Tages auf die gravierenden Missstände in einem Alten- und Pflegeheim zu sprechen kommen. Die Frauen sind sich einig, dass geholfen werden muss. Aber wie? Woher das Geld nehmen, das dort dringend benötigt wird? Ein Plan, zuerst nur so zum Spaß, wird erarbeitet. „Die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob und wie die Idee umgesetzt wird“, sagte Anja Radtke.

Mit ihrem Team probt Koebe bereits seit drei Monaten. Heike Berg, Rita Mikus, Angela Kunstmann, Thomas Kajah und Jana Alina Kleemann gehören zu den Darstellern. Kleemann (23) ist eine der aktuell dringend benötigten Nachwuchsdarsteller im niederdeutschen Bereich. Sie übernahm bereits im Räuber Hotzenplotz und im Kleinen Muck eine Hauptrolle.

Doch der Theaterverein sucht auch in anderen Bereichen nach Mitwirkenden. Er benötigt beispielsweise Verstärkung in seiner Tischler-Werkstatt. Es geht darum, an modernen Maschinen die Kulissen und Requisiten für Bühnenstücke zu fertigen. Es entstehen je nach Bedarf Bäume, Schiffe, Treppen und Hausfassaden. Auch Techniker werden dringend benötigt. Wer Spaß an Toneinspielungen und Beleuchtungseffekten hat, sei herzlich willkommen. „Die Atmosphäre bei uns im Verein ist sehr familiär und wir freuen uns junge und jung gebliebene Mithelfer“, betonte Anja Radtke. Weitere Infos gibt es bei Hannelore Koebe unter Telefon (0 41 01 ) 7 79 71 87.