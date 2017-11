Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreuzfahrt-Boom: Hamburg vor neuem Rekordjahr +++ B431 wieder frei +++ Pinneberger Wehr braucht dritte Wache +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks/dpa 1 von 1

18.Nov.2017

Hamburg Hamburg und Kreuzfahrten – eine Verbindung, die weiter auf Erfolgskurs läuft. Schon das Kreuzfahrtjahr 2017 konnte das Cruise Gate Hamburg (CGH) mit Rekordzahlen abschließen: 810.000 Passagiere bei 197 Anläufen lautet die beeindruckende Bilanz. Das bedeutet bei den Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahr wieder eine Steigerung um mehr als zehn Prozent. Für 2018 wird ein weiteres Rekord-Wachstum erwartet. Die drei Terminals HafenCity, Altona und Steinwerder sind für 2018 bereits fest gebucht, versichert Sacha Rougier, Managing Director des Terminalbetreibers CGH: „Die Kreuzfahrt hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt entwickelt.

Wedel Entlastung für die Straßen rund um Wedel in Sicht: Heute soll die Sperrung der B431 zwischen dem Holmer Kreisel und dem Ortseingang Wedel aufgehoben werden. Das teilte die Stadt Wedel gestern mit. Damit entfällt die Umleitung über den Lehmweg und die seit Wochen chronisch verstopfte Pinneberger Straße. Für Restbauarbeiten soll allerdings bis 25. November eine Wanderbaustelle zwischen Holm und Wedel mit Ampelregelung eingerichtet werden. So lange ist also weiter in diesem Bereich mit Behinderungen zu rechnen.

Pinneberg Um den Feuerwehrbedarfsplan erfüllen zu können, kommen auf Pinneberg in den nächsten Jahren große Investitionen zu. Im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am Donnerstagabend war der Bericht Thema. Die Sicherheits-Experten, die zu Gast waren, empfehlen den Neubau einer dritten Wache im Bereich Hogenkamp/An der Raa, die schrittweise Ergänzung von hauptamtlichen Kräften bis 2022, die Gewinnung von ehrenamtlichen Kameraden und die Optimierung des Fahrzeugkonzepts.

Schenefeld Der Besuch des Weihnachtsmarkts ist ein wichtiges Ritual. Die Schenefelder Bürger haben dazu ein Wochenende lang Zeit, wenn sich der Rathausvorplatz und das Foyer des Verwaltungsgebäudes am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Dezember, in einen Glitzermarkt verwandelt. Und das ohne kommerzielle Anbieter. „Bei uns sind nur Ehrenamtler und Organisationen, wie der Glücksgriff, die DRK-Kleiderkammer, die Lebenshilfe oder die Rotarier, vertreten“, sagt Fachbereichsleiter Axel Hedergott.

Kölln-Reisiek Startschuss für das nächste Baugebiet in Kölln-Reisiek – diesmal aber nicht in erster Linie für Ein- und Zweifamilienhäuser, sondern für Kleingewerbe. Einstimmig haben die Mitglieder des Gemeinderats für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nummer 20 votiert. Anders als bei den jüngsten Neubaugebieten will die Gemeinde die Erschließung nicht einem Investor übertragen, sondern selbst in die Hand nehmen.

Uetersen Mehr als 40 Prozent aller Fahrräder, die Uetersener Polizeibeamte gestern an der Birkenalleeschule kontrolliert hatten, wiesen Mängel auf. Das teilte Harun Öznarin von der Polizeistation an der Marktstraße unserer Zeitung mit. Öznarin führte die als Prävention gedachte Fahrradkontrolle an der Uetersener Grundschule durch. Geleitet wurde die Kontrolle der Polizei durch den revierführenden Beamten in Wedel, Frank Lassen. Fahrradkontrollen werden derzeit im gesamten Amtsbereich der Polizeidirektion Segeberg durchgeführt. Auch die Uetersener Polizei wird unter dem Motto „Schon gecheckt“ weitere Fahrradkontrollen durchführen, so am kommenden Mittwoch, 22. November, an der Friedrich-Ebert-Grundschule an der Berliner Straße. Bei der aktuellen Herbstaktion werden Fahrräder insbesondere von Viertklässlern kontrolliert. Werden defekte Räder festgestellt, müssen diese nach der Behebung der Mängel bei der Polizei vorgeführt werden. Das Verkehrssicherheitsprojekt der Polizei wird von der Kreisverkehrswacht Pinneberg und der Verkehrsaufsichtsbehörde in Pinneberg unterstützt. Mit der Aktion verknüpft ist ein Gewinnspiel. An diesem nehmen alle Viertklässler, deren Fahrrad kontrolliert wurde, teil. Sofern ein Mangel am Rad festgestellt worden ist, erst dann, wenn diese abgestellt worden sind. Die Preisverleihung findet nach Abschluss der Aktion Anfang 2018 statt.

Schleswig-Holstein Den Unternehmen in Hamburg und Schleswig-Holstein geht es gegenwärtig gut und sie blicken überwiegend zuversichtlich auf die nächsten sechs Monate. Probleme bereite jedoch der Mangel an qualifizierten Fachkräften, ergab eine Umfrage der Unternehmensverbände Nord (UVNord), deren Ergebnisse am Freitag in Hamburg vorgestellt wurden. Danach beurteilen 90 Prozent der befragten Unternehmen im Norden ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend.