Kreispräsident und Marathonmann

Helmut Ahrens (CDU) ist seit fast einem Jahr Vorsitzender des Kreistags / Bewegte Berufslaufbahn / Sein großes Hobby ist das Laufen

von Bernd Amsberg

27. April 2019, 16:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Ein wenig erleichtert war Kreispräsident Helmuth Ahrens schon, als er die erste Kreistagssitzung unter seiner Leitung hinter sich gebracht hatte. Das war am 20. Juni vor einem Jahr. Der CDU-Politiker war zum Nachfolger seines Parteifreunds Burkhard E. Tiemann gewählt worden. Jetzt, knapp ein Jahr später, sagt Ahrens: „Mir macht das Spaß.“ Anderen offensichtlich auch: „Wenn der hier war, haben hinterher alle gute Laune, weil er die auch immer versprüht“, sagt ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Angestrebt hatte Ahrens diesen Posten nicht. Der Zufall hatte eine Rolle gespielt. Wie so oft in seinem bewegten Leben.

Geboren wurde er 1951 in Hamburg. Dort machte er nach der Grundschule, Volksschule hieß das damals noch, die Mittlere Reife. Er wollte anschließend aufs Gymnasium. Doch weil ihm die benötigte „2“ in Englisch fehlte, sollte er nur zur Probe auf die Schule. Ein Lehrer, der es gut mit ihm meinte, vermittelte ihm ein Gespräch mit dem Personalchef der Hamburgischen Landesbank. Der stellte den jungen Ahrens sofort als Lehrling ein.

Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung stand Wehrdienst an. Ahrens wollte lieber die Grenzen schützen und verpflichtete sich stattdessen für zwei Jahre beim Bundesgrenzschutz. Eine aufregende Zeit in Deutschland. 1972 war er im Einsatz bei den Olympischen Spielen in München, als palästinensische Terroristen die israelische Mannschaft überfielen. „Eine ganz schlimme Sache“, erinnert sich Ahrens.

Nach seiner Dienstzeit wollte er studieren. Um die Wartezeit auf den Studienplatz zu überbrücken, fing er wieder bei der Landesbank, im Immobilienbereich. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, da bin ich geblieben.“ Studiert hat er dann doch noch: Betriebswirtschaft, nebenbei über die Bank.

Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), wie Ahrens ein Hamburger, fragte wenig später den Chef der Landesbank, ob er einen Fachmann für die Immobilienabteilung der Volksfürsorge habe. Der hatte: Helmuth Ahrens. Und so wechselte der als Leiter der Immobilien- und Finanzabteilung zur Volksfürsorge.

Eine paar Jahre später ging es zurück zur Landesbank. Ahrens wurde Leiter der Ostrepräsentanzen. 1996 wurde er von der Bank freigestellt. Er, der seit 1969 Christdemokrat war, sollte dem SPD-regierten Hamburg helfen, Konzepte für den besseren Einsatz des städtischen Vermögens zu entwickeln. Quasi nebenbei war er zudem mehrere Jahre Mitglied des Vorstands der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt.

1999 stieg Ahrens wieder bei der Landesbank ein, die wenig später zur HSH Nordbank wurde. Er wurde Direktor und leitete die Immobilienabteilung Nord des Instituts bis er 2013 in Rente ging.

2017 war Schluss mit dem Ruhestand. Die Stadt Hamburg brauchte ihn erneut. Er sollte beim Verkauf der in wirtschaftliche Schieflage geratenen HSH Nordbank helfen. Die Aufgabe ist erfüllt. Von Mai an wird das unterbrochene Rentnerdasein fortgeführt.

Dann hätte Ahrens noch mehr Zeit zum Laufen. Denn der Kreispräsident ist ein echter Marathon-Mann: 48 Mal (!) hat er die 42,195 Kilometer lange Strecke absolviert. Dass, was für Otto Normalsportler schon eine Tortour wäre, hat dem sportlichen Kreispräsidenten nicht gelangt.: Er hat unter anderem an einem 24-Stunden-Lauf teilgenommen und ist dabei 174 Kilometer gelaufen. Dreimal die Woche läuft er immer noch.

Während seiner Berufszeit tauschte Ahrens öfter nach Feierabend Anzug und Krawatte mit Sportklamotten und Laufschuhen. Dann wurden die 16 Kilometer zwischen seinem Arbeitsplatz und seinem Wohnort per pedes zurückgelegt. „Da war ich öfter pünktlicher zu Hauses als mit der Bahn“, sagt er schmunzelnd.

Zum Laufen gekommen ist er in den 1980er Jahren. Zufällig. Ein Bekannter erzählte, dass er an einem 16 Kilometer langen Lauf teilnehmen und unter 1,30 Stunden laufen wolle. Das schaffe er auch, wettete Ahrens, „obwohl mir Laufen damals zuwider war“. Er trainierte, rannte die Strecke in 1,26 Stunden, gewann eine Kiste Bier und hatte Spaß am Laufen gefunden.

Zur Politik kam Ahrens bereits in den 1960er Jahren. Er nahm an Demonstrationen gegen den Axel-Springer-Verlag und die NPD teil. Mit der Ostpolitik Willy Brandts und den Verhandlungen mit einem Regime, das für Mauerbau und Schießbefehl verantwortlich war, fremdelte er allerdings. Er trat deshalb 1969 in die CDU ein. Jahrelang blieb er christdemokratische Karteileiche. In den 1990er Jahren begann er, sich in Halstenbek zu engagieren, wo er seit 1983 wohnt. Weil er manches an der Kommunalpolitik „nicht so gut“ fand. Er kam in die Gemeindevertretung, wurde Vertreter der Bürgermeisterin, später Bürgervorsteher. Auch in den Kreistag wurde er gewählt und übernahm, bei seiner beruflichen Erfahrung logisch, den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.

Als Burkhard Tiemann wegen seiner Alleingänge nicht nur bei den anderen Fraktionen, sondern auch bei den meisten seiner Parteifreunde in Ungnade fiel, wurde Ahrens schließlich Kreispräsident. „Das war nicht mein Plan. Ich hätte nie gedacht, dass ich Kreispräsident werde“, sagt er. Die Kreistagspolitiker fanden seine Kandidatur gut. Er wurde einstimmig gewählt. „Ich möchte vor allem ein guter Kreispräsident für die Bürger des Kreises Pinneberg sein“, sagt er.

Trotz aller Termine hat Ahrens noch Zeit für weitere Hobbys, außer dem Laufen. Gemeinsam mit seiner Frau reist er gern. Im Januar waren sie unter anderem in Thailand und Malaysia. Demnächst geht’s an die Westküste der USA und nach Hawaii. „Dort möchte ich unbedingt an einem Lauf teilnehmen“, sagt der sportliche Kreispräsident voller Vorfreude.

Und wenn Ahrens nicht im Kreistag Sitzungen leitet, bei der Bank aushilft, reist oder läuft, ist da auch noch die Familie: Vier Kinder und vier Enkel. Und das gemeinsame weitere Hobby: Fußball. „Wir sind alle St.-Pauli-Fans. Die ganze Familie“, sagt er.