Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreispräsident in der Kritik +++ NPD-Chef verklagt Sportverein +++ CDU will kein weiteres Mahnmal in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

27. Januar 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Er ist seit 15 Jahren im Amt. Und er würde auch gern weitermachen. Doch ob Burkhard E. Tiemann erneut zum Kreispräsidenten gewählt wird, ist sehr fraglich. Vertreter von SPD, Grünen, FDP und KWGP üben heftige Kritik an der Informationspolitik des CDU-Politikers. Sie haben angekündigt, ihn nicht wieder zu wählen. Vor allem seine Alleingänge bei der Verleihung einer so genannten Ehrennadel und seine Reise nach Polen werden ihm vorgeworfen.

Appen Ein jahrelanger Streit ist am Freitag vor dem Itzehoher Landgericht verhandelt worden: Der Hamburger Landesvorsitzende der NPD, Lennart Schwarzbach, hat gegen den Ausschluss aus dem Appener TuS geklagt. Nachdem bereits das Amtsgericht Pinneberg in erster Instanz die Rechtmäßigkeit des Rauswurfs bestätigt hatte, ging Schwarzbach in Berufung und trat mit dem TuS Vorsitzenden Wilfred Diekert in Itzehoe vor die Richter. Das Urteil soll Ende Februar verkündet werden.

Pinneberg Die Pinneberger CDU will kein zusätzliches Mahnmal für das Denkmal am Pinneberger Bahnhof. Die Christdemokraten reagieren damit auf eine für Dienstag, 30. Januar, geplante Aktion, mit der eine Initiative ihrer Forderung Ausdruck verleihen will, das Kriegerdenkmal durch eine Kommentierung zu ergänzen. Die CDU hält dagegen: „Wir möchten die Menschen in ihrem Denken nicht erziehen. Jeder Kommentar würde zwangsläufig eine Wertung beinhalten“, argumentiert Carl-Eric Pudor von der CDU.

Barmstedt Die Landesstraße 75 ist im Kreis Pinneberg von Elmshorn bis Langeln beinahe durchgängig saniert. Und auch die Landesstraße 110 ist zwischen Barmstedt und der A23-Anschlussstelle Tornesch fast komplett erneuert. Drei Teilstücke sind im vergangenen Jahr wegen der kurzfristig notwendig gewordenen Sanierung der Krückau-Brücke in Elmshorn vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) Itzehoe nicht angefasst worden. Die Arbeiten sollen in diesem Jahr erfolgen, berichtete Kai-Uwe Schacht, Leiter der Niederlassung Itzehoe. Los geht’s schon im April.

Elmshorn 544 Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn im Jahr 2017 – 102-Mal öfter als im Vorjahr. Die Wetterkapriolen mit drei schweren Herbststürmen hatten 2017 der Wehr viel Arbeit beschert. Der spektakulärste und aufwändigste Einsatz jedoch war der Brand auf dem Dach des Kaffeewerks von Jacobs Douwe Egberts am Lönsweg. Für den Ablauf beim Großbrand im Juni gab es jetzt bei der Jahreshauptversammlung der Wehr großes Lob vom Bürgermeister. Außerdem wählten die Kameraden eine zweite stellvertretende Wehrführerin.

Schenefeld Stellvertretend für die Inhaberfamilie Schumacher hat Grundstücksverwalter Oliver zur Mühlen die Politik am Donnerstagabend um eine Überplanung des Areals Friedrich-Ebert-Allee 3-11 in Schenefeld gebeten. Die Gebäude, in dem auch das Eberts beheimatet ist, seien dringend sanierungsbedürftig. Die Vermietung werde sich in Zukunft schwierig gestalten, so zur Mühlen. Zudem plädierte er für Wohnbebauung. Sogenannte Starter-Wohnungen für Singles oder Studenten. Die Politik reagierte abweisend, was letzteren Wunsch angeht.

Tornesch Der zunehmende Bedarf an Sonderpädagogen im Zuge der Inklusion und der Fachkräftemangel waren die bestimmenden Themen eines Besuchs der Grünen-Landtagsabgeordneten Ines Strehlau an der Tornescher Klaus-Groth-Schule. Positiv: Derzeit sind alle Lehrerstellen an der Schule besetzt.

Quickborn Die Kriminalpolizei hat am Freiatg die Suche nach Spuren und Beweismitteln auf dem Grundstück von Frank L. im Harksheider Weg in Quickborn fortgesetzt. Frank L. gilt als Mörder einer Appener Rentnerin und könnte auch in den mysteriösen Mord an einem 22 Jahre alten Boxer verwickelt sein. Dessen Leiche war im Juli 2017 nur wenige 100 Meter von Frank L’s Grundstück gefunden worden. Am vergangenen Wochenende nahm sich Frank L. in der Haft das Leben. Beider Durchsuchung des Geländes zerstörten die Beamten einen alten Wohnwagen, den der 58-Jährige für Schießübungen benutzt haben soll.

Wedel Jetzt wird die Stadt doch aktiv im Streit um Emissionen aus dem Heizkraftwerk Wedel und im Umkreis durch Bewohner beklagte Schäden an Autolacken: Mit breiter Mehrheit bei drei Enthaltungen hat der Rat Donnerstagabend einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen beschlossen, wonach der Bürgermeister das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) als zuständige Aufsichtsbehörde für den Kraftwerksbetrieb auffordern soll, „den Verursacher der Lackschäden an den Autos am Elbhochufer zweifelsfrei festzustellen“. Die SPD war zuvor mit einem ähnlichen Antrag gescheitert.

Hamburg Nach mehreren Funden von Schmuck und Uhren an einer Straße in Hamburg-Wilhelmsburg stehen die Ermittler der „Soko Castle“ vor einem Rätsel. Die ersten Schmuckstücke fanden Beamte nach einem Einbruch in der Nacht zum 28. Juli vergangenen Jahres, wie Kriminaloberkommissar Sebastian Schröder am Freitag sagte. Bis Ende August hätten Anwohner im Gebüsch, auf Grundstücken, vor Türen immer wieder Uhren, Schmuck und sogar Einbruchswerkzeug entdeckt. Alle Funde wurden im Umkreis von wenigen hundert Metern gemacht. Woher die Sachen stammen, ist unklar. Sie gehören jedenfalls nicht den Wohnungsinhabern, bei denen in der Straße eingebrochen wurde. „Es gibt mehr Fragen als Antworten“, sagte Schröder. Die Soko hofft, dass sich nach der Veröffentlichung von Fotos die rechtmäßigen Eigentümer der Fundsachen melden.

Schleswig-Holstein us Schleswig-Holstein ist erstmals ein sogenannter islamistischer Gefährder abgeschoben worden. Es handle sich um einen 28 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen, der in Deutschland geboren wurde, teilte das Innenministerium mit. Er sei am Freitag in die Türkei abgeschoben worden. Er wurde demnach nicht aufgrund von Straftaten abgeschoben, sondern wegen der Prognose, dass von ihm eine terroristische Gefahr für Deutschland ausgehe. Der Mann war im Oktober 2017 festgenommen worden und befand sich seitdem in Abschiebungshaft.