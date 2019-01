Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreis startet Fahrradoffensive +++ Falscher Kripobeamter am Telefon +++ Barmstedter Reichenstraße wird gesperrt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

08. Januar 2019, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Der Pinneberger Kreistag hat eine Fahrradoffensive beschlossen. Es soll ein Radverkehrskonzept erstellt werden. Außerdem plant der Kreis, den Radwegbau in den Gemeinden finanziell zu fördern. Auf den Weg gebracht haben CDU und Grüne die Initiative für bessere Radwege im Kreis Pinneberg. Hauptziele des geplanten Konzepts: Bestehende Mängel, Lückenschlüsse und Sanierungsnotwendigkeiten des Radwegnetzes aufzulisten und ständig fortzuschreiben. Außerdem sollen künftige Radwege stärker auf den Schüler- und den Alltagsverkehr ausgerichtet sein.

Elmshorn Aktuell melden mehrere Elmshorner wieder Anrufe Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben. So habe sich bei einem Leser Montagmittag ein angeblicher Kripobeamter mit dem Namen Herr Berger vorgestellt – allerdings von einer zwölfstelligen Rufnummer aus. Die Masche ist bei der Polizei bekannt und auf ihrem Beratungsportal gut beschrieben. Demnach versuchen die Betrüger im Gespräch oft, die Bürger davon zu überzeugen, dass ihre Wertsachen Zuhause nicht sicher seien. Angeblich wurden sie einen Zivilpolizisten schicken, der die Wertsachen abholt und in ein Bankdepot bringt. Anrufe dieser Art würden laut Polizei in den vergangenen Monaten zunehmen. Genaue Zahlen gibt es jedoch nicht.

Barmstedt Radler, Fußgänger und Autofahrer in Barmstedt, aufgepasst: Weil die Häuser Nummer 15 und 17 an der Reichenstraße abgerissen werden, wird die Straße von Mittwoch an bis Freitag, 11. Januar, komplett gesperrt. Der Verkehr wird über die Feld- und die Bahnhofstraße umgeleitet.

Pinneberg Seit Montag ist die Pinneberger Dingstätte zwischen Schauenburger Straße und Drosteiplatz wegen Kanalbauarbeiten am Schmutz- und Niederschlagswasserkanal gesperrt. Die Stadtwerke Pinneberg teilen mit, dass diese aufgrund des Alters und des Zustandes des Kanals an verschiedenen Kanalabschnitten durch den Abwasserbetrieb Pinneberg durchgeführt werden. Die Arbeiten sollen etwa bis Ende Januar andauern.

Wedel Der Abschluss der Bodenbelagsreparatur in der Steinberghalle verzögert sich. Als Grund nannte die Wedels Verwaltung Material-Lieferengpässe. Ursprünglich sollten die Ausbesserungen bis Anfang dieser Woche über die Bühne sein. Die Fachfirma, die seit der vergangenen Woche mit der Sanierung der schadhaften Stellen beschäftigt ist, habe nun signalisiert, dass die Arbeiten am Mittwoch abgeschlossen sind, sagte Stadtsprecher Sven Kamin.

Tornesch Mit den Stimmenthaltungen der sechs Politiker von Bündnis 90/Die Grünen haben die Tornescher Ratspolitiker jüngst den Wirtschaftsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) für das Jahr 2019 verabschiedet. Im Ergebnisplan des Eigenbetriebs der Stadt werden die Erträge mit 816900 Euro und die Aufwendungen mit 812800 Euro festgestellt. Es wird somit ein Jahresgewinn von 4100 Euro erwartet.

Hamburg Der Hamburger Flughafen Helmut Schmidt hat im vergangenen Jahr 2,2 Prozent weniger Passagiere verzeichnet als im Jahr zuvor. Insgesamt nutzten 17,23 Millionen Fluggäste den Airport, teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit.

Schleswig-Holstein Gläubiger der HSH Nordbank haben vor dem Landgericht Kiel eine Klage gegen das Institut eingereicht und fordern rund eine Milliarde Euro von der Bank. Mit indirekten Anleihen belaufe sich die Forderung auf 1,4 Milliarden Euro. Die mittlerweile privatisierte HSH Nordbank habe über viele Jahre hinweg Handlungen vorgenommen, deren einziger Zweck augenscheinlich darin bestanden habe, die Anleihen unzulässig herunterzuschreiben, teilte eine Agentur im Auftrag der Anleger am Montag in Frankfurt am Main mit. Die HSH Nordbank habe zahlreiche Vertragsbestimmungen ihrer Anleihen verletzt und versucht, die Anleihe rechtswidrig zu kündigen.