Weil sie die Feuerwehr unterstützen : Kreis Pinneberger in Berlin für ihr Ehrenamt geehrt

von Finn Warncke

erstellt am 28.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Berlin | Das Ehrenamt – ein selbstloses Engagement. Gerade im Kreis Pinneberg gibt es zahlreiche helfende Hände, die das Ehrenamt mit Leben füllen. Und die sollten aus Sicht des Bundesinnenministeriums auch gewürdigt werden. So wie Inga und Michael Freitag. Das Ehepaar wurde gestern während der Preisverleihung des Förderpreises „Helfende Hand“ in Berlin geehrt. Die Auszeichnung wird jährlich vom Bundesinnenministerium verliehen und geht an Mitglieder von Organisationen, die sich ehrenamtlich im Bevölkerungsschutz – wie beispielsweise die Freiwilligen Feuerwehren – engagieren. Als Preisträger kommen aber auch engagierte Arbeitgeber oder Personen – wie in diesem Fall das Ehepaar Freitag – infrage. In der Kategorie „Unterstützung des Ehrenamtes“ wählte die Jury die beiden auf den dritten Platz. Dafür gab es die „Helfende Hand“ als Trophäe und eine Ehrenurkunde, persönlich überreicht von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU).

Warum gerade die Beiden? Weil das Ehepaar die Freiwillige Feuerwehr Moorrege in ein neues Licht gerückt hat – und zwar mit der Kamera. Die Fotografen, die ihr Studio in Kummerfeld haben, lichteten die Feuerwehrleute im Juni aufwendig inszeniert ab. Der Grund: Die Feuerwehr Moorrege brauchte dringend Fotos für das Jubiläum des Kreisfeuerwehrverbands. „Wir wollten aber nicht die Standardbilder“, sagte Wehrführer Sven Heidtmann. Die Retter wollten professionelle Einzel-, Gruppen- und Actionfotos. Dafür brauchte es allerdings Profis und die kosten normalerweise Geld. Viel Geld. Das Fotoshooting hätte eigentlich 3000 bis 4000 Euro gekostet. Die Freitags arbeiteten jedoch unentgeltlich. Mehr als 2000 Fotos wurden geschossen, mit denen nun auf Flyern, der Internetseite der Feuerwehr und in den sozialen Netzwerken um Nachwuchs geworben werden kann. Aus diesem Grund schlug die Moorreger Feuerwehr die Agentur für den Förderpreis vor.

Aus der Politik gab es ebenfalls lobende Worte. Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Michael von Abercron und die CDU-Landtagsabgeordnete Barbara Ostmeier ist das Ehepaar Freitag „ein leuchtendes Beispiel für das große ehrenamtliche Engagement, dass im Kreis Pinneberg eine bemerkenswerte Selbstverständlichkeit besitzt“. Die Auszeichnung sei „im besten Sinne konsequent“ und könne nur ein kleiner Teil des Danks sein, den Inga und Michael Freitag für ihr Engagement verdient hätten.