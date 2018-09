Region Pinneberg in Kürze : +++Kreis Pinneberger am seltensten krank+++Wedeler zurück aus türkischer Haft+++Quickborner Straßensperrung verschoben+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

28. September 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Der Krankenstand im Kreis Pinneberg ist 2017 laut einer am Donnerstag im Kreishaus vorgestellten Studie der Krankenkasse DAK gesunken – wenn auch nur sehr gering. Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen hätten um 0,1 Prozentpunkte abgenommen. Mit 3,5 Prozent hätte die Region den damit geringsten Krankenstand im Landesdurchschnitt, der bei vier Prozent liegt. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 35 krankgeschrieben. Zum Vergleich: Der höchste Krankenstand in Schleswig-Holstein wurde mit je 4,4 Prozent in der Hansestadt Lübeck, in Neumünster und im Kreis Rendsburg- Eckernförde verzeichnet.

Wedel Hasan Inak ist zurück in Deutschland. Der 48-jährige Wedeler landete am Mittwochabend in Hamburg. Zuvor war Inak knapp 23 Stunden in türkischer Haft gehalten worden. Der Vorwurf: Terrorpropaganda. Inak habe sich mit Beiträgen auf Facebook prokurdisch geäußert. Inak geht es laut eigener Aussage den Umständen entsprechend gut. Man habe ihn zwar ohne jegliche Auskunft ins Gefängnis gesteckt, doch schlecht behandelt wurde er dabei nach eigenen Angaben nicht.

Quickborn Die für Dienstag, 2. Oktober, geplante Vollsperrung der Feldbehnstraße im Bereich der Hausnummer 97 in Quickborn wird verschoben. Neue Termine sind Freitag, 5. Oktober, von 6.30 bis 15 Uhr und Mittwoch, 10. Oktober, von 7 bis 16 Uhr. Grund für die Sperrung ist die Montage eines Dachstuhls. Dafür wird ein Lastwagen die Straße blockieren. Eine Umleitung wird über die Straßen im Grund, Talstraße und Jahnstraße ausgeschildert.

Elmshorn Der Traum ist geplatzt. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in Elmshorn darf auf ihrem Gelände an der Kaltenweide keinen Anbau im vorderen Bereich des Grundstücks errichten. Das Stadtverordnetenkollegium hat den entsprechenden Bebauungsplan geändert, um den geplanten Anbau zu verhindern. Der städtebauliche Charakter an der Kaltenweide mit den zurückgesetzten Villen und großen Gärten soll erhalten werden.

Wedel Die Vorstandswahl beim Wedeler Ortsverein der Grünen Mittwochabend ist gescheitert. Nachdem im Vorfeld keine Kandidaten nominiert werden konnten, fand sich auch unter den 16 stimmberechtigten Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung letztlich niemand, der einen der vier vakant werdenden Vorstandsposten übernehmen wollte. Stattdessen traten alte Querelen zwischen Partei und Fraktio und innerhalb der Ortsgruppe wieder zutage.

Hamburg Der Vorsitzende der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Jörn Kruse, verlässt seine Partei wegen rechter Tendenzen. Er werde zum 1. Oktober den Fraktionsvorsitz niederlegen und aus der AfD austreten, schrieb er am Donnerstag in einer E-Mail an die Fraktionsmitglieder, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Schleswig-Holstein Die Universität Kiel bekommt in den nächsten Jahren etwa 100 Millionen Euro Fördermittel für Spitzenforschung. Zwei von drei Kieler Forschungsprojekten setzten sich in der bundesweiten Finalrunde für die Exzellenzstrategie der Förderperiode 2019 bis 2026 am Donnerstag in Bonn durch, wie die Universität mitteilte. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern fällte die Entscheidung über die Förderung der neuen Hochschul-Exzellenzcluster.