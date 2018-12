Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreis Pinneberg: Wetterjahr der Extreme +++ Wedel: Ochsenmarkt ohne Viehauftrieb +++ Pinneberg beschließt Haushalt +

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

15. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Region schaut auf ein Wetterjahr der Extreme zurück: Auf Nässe und Kälte im Winter folgte eine monatelange Dürre. Während sich vielerorts die Menschen über einen Traumsommer freuten, litt besonders die Landwirtschaft unter dem Wetter. „In Kombination mit der Nässe war die anschließende Dürre etwas, das man hier nicht wieder haben will“, sagt Peer Jensen-Nissen, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Pinneberg. Für die Region rechnen die Bauern mit Ernteeinbußen von bis zu 30 Prozent.

Wedel „Wir werden im kommenden Jahr auf den Viehauftrieb beim Ochsenmarkt verzichten“, sagte Claudia Reinhard, Geschäftsführerin Wedel Marketing, bei der Jahreshauptversammlung des Stadtmarketingvereins. Zu groß sei das Risiko, dass der Auftrieb ohnehin wegen Seuchengefahr abgesagt werde – wie im vergangenem Jahr geschehen. „Aus Tierschutzgründen ist der Viehauftrieb auch heutzutage eigentlich nicht mehr zeitgemäß“, erläuterte Reinhard. „Der Ochsenhandel spielt sein Jahren keine Rolle mehr. Das wird nicht auf einer Festwiese, sondern im Stall gemacht“, sagte Wedels Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos), stellvertretender Vorsitzender von Wedel Marketing. Vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit war der Ochsenmarkt das herausragende wirtschaftliche Großereignis in Wedel, wenn riesige Magerviehherden aus dem dänischen Jütland über den Ochsenweg nach Wedel getrieben wurden. In der Rolandstadt wurden die Tiere verkauft und über die Elbe verschifft.

Pinneberg Die Pinneberger Ratsversammlung hat am Donnerstagabend den Haushalt 2019 auf den Weg gebracht. Etwa 14 Millionen Euro will Pinneberg investieren: 6,7 Millionen für die Schulen, etwa zwei Millionen Euro für Kitas, 2, 6 Millionen Euro fließen in die Sanierung der Stadien der örtlichen Sportvereine, und 2,2 Millionen Euro sind für den Bau des letzten Teilstücks der Westumgehung vorgesehen. Einziger Wermutstropfen: Der Etat 2019 hat ein Defizit von Minus 9,6 Millionen Euro.

Elmshorn Das Warten haben die Verantwortlichen an der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule längst gelernt. Schließlich sollte mit dem Bau des so dringend benötigten Anbaus ursprünglich im Jahr 2014 begonnen werden. Im Sommer 2017 war es dann – endlich – so weit. Auch die Fertigstellung des naturwissenschaftlichen Traktes wird sich verzögern – um gut sechs Monate. „Nach den Sommerferien 2019 kann der Umzug erfolgen“, sagt Vera Hippauf, Chefin des Gebäudemanagements der Stadt Elmshorn. Im September soll dann die große Einweihungsparty steigen.

Uetersen Die Chorknaben Uetersen bitten zu ihren Weihnachtskonzerten. Drei Aufführungen wird es geben am vierten Adventswochenende in der Klosterkirche. Wer eine Karte kaufen möchte, sollte sich sputen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen und erwartungsgemäß sind die Konzerte schnell ausverkauft. Kostenlosen Eintritt gewährt die Groß Nordender Liedertafel ihren Besuchern. Der Chor wird am Sonntag in der Erlöserkirche auftreten.

Hamburg Am Hamburger Flughafen sind in den vergangenen Monaten weniger Flugzeuge mit nächtlicher Verspätung gelandet. Waren es im September noch 125 Flieger, die nach dem Beginn des Nachtflugverbotes um 23 Uhr mit Verspätung auf dem Flughafen landen mussten, so reduzierte sich diese Zahl im Oktober auf 96 und im November auf 30 verspätete Flüge, teilte Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler am Donnerstagabend vor dem Luftfahrt-Presse-Club in Hamburg mit.

Schleswig-Holstein Wo kann ich heiraten, wo übernachten? Eine neue Homepage klärt über Schlösser in SH auf. Um aktuelle Informationen und historisch Wissenswertes über die zahlreichen Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein zu bekommen, muss man sich nun nicht mehr mühsam im Internet auf die Suche begeben. Im Anschluss an eine offizielle Präsentation auf dem Gut Emkendorf schaltete Juliane Rumpf, die Kreispräsidentin des Kreises Rendsburg-Eckernförde, eine Internetpräsenz frei, auf der man künftig nahezu alles auf einen Blick hat. Erstellt wurde die neue Homepage „Schlösser und Herrenhäuser In Schleswig-Holstein“ von der Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde.