Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreis Pinneberg wartet auf Breitbandversorgung +++ Noten für Elmshorns Radverkehr +++ Wedel: Sporthallen wieder frei

02. August 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Das Thema Glasfaserversorgung bleibt für die Bewohner zahlreiche Dörfer im Kreis Pinneberg weiter eine Zahl mit einer Unbekannten. Obwohl der Zweckverband Breitband Marsch und Geest (ZBMG) mit Hochdruck an der Verlegung der Leitungen arbeitet, will Verbandsvorsteher Jürgen Neumann kein festes Datum für den ersten Spatenstich mehr nennen. Der Grund dafür sei der Bauboom in der Bundesrepublik. „Deutschland gehen die Bagger aus“, zitiert Neumann die Überschrift einer Boulevardzeitung. Eigentlich sollten als nächstes die Gemeinden Haseldorf, Haselau und der Moorreger Ortsteil Klevendeich angeschlossen werden. Inzwischen sei die dritte Ausschreibung – diesmal sehr kleinteilig – abgeschlossen. „Sobald ich einen Tiefbauer habe, werde ich meine letzte Silvesterrakete vom Geestrücken abschießen“, sagte Neumann. Weitere Informationstreffen wurden abgesagt.

Elmshorn Wie fahrradfreundlich ist die Stadt Elmshorn? Eine Antwort auf diese Frage soll der ADFC-Fahrradklima-Test 2018 bringen. Vom 1. September bis zum 30. November können die Elmshorner einen Fragebogen online ausfüllen. Es geht unter anderem um die Qualität der Infrastruktur, den Zustand der Radwege, den Komfort und die Sicherheit. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert. Beim Fahrradklima-Test 2016 schnitt Elmshorn nur durchschnittlich ab und erhielt die Gesamtnote 4.

Wedel Die Stadt Wedel hat die Sperrung der Sporthallen Freizeitpark, Steinberghalle sowie der alten und neuen Sporthalle an der Bergstraße wegen Legionellen am Mittwoch wieder aufgehoben. „Nach eingehender Prüfung und Bewertung der Ergebnisse durch die Stadt Wedel steht fest, dass die Sportstätten nicht weiter gesperrt werden müssen. Der Trainings- und Ligabetrieb der Vereine wird nicht beeinträchtigt sein“, teilte Sven Kamin, Pressesprecher der Stadt Wedel, mit.

Pinneberg Seit März ist die Pinneberger Künstlerin Mouna Ramcke in der Rathauspassage mit einer Zeitgalerie vertreten. Bis ein neuer Mieter für die Ladenfläche gefunden wird, zeigt sie dort ihre Werke – neuerdings unter dem Titel „Farbe“. Der Hauptteil der neuen Ausstellung hat dabei gar keine: Die Werke sind schwarz-weiß und sollen so perfekte Harmonie ausstrahlen. Doch dazwischen finden sich auch knallbunte Bilder, die Architekturbeispiele oder Städte zeigen. Inspiriert wurde die Ausstellung laut Ramcke von den Farbmischgesetzen.

Quickborn Die Quickborner Stadtjugendpflege lässt in den Schulferien keine Langeweile aufkommen. Auch die letzten Wochen der Sommerferien gestaltet das Team um Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse mit einem vielfältigen Programm. In der nächsten Woche startet das Angebot „Kreativ Total“. Dort können die Teilnehmer in viele Bereiche reinschnuppern. Doch bereits jetzt laufen auch schon die Vorbereitungen auf die Herbstferien im Oktober. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich für einige Angebote bereits anmelden.

Schenefeld 30 Kinder aus der Partnerstadt Luninez sind derzeit in St. Peter-Ording auf Einladung der Stadt Schenefeld zu Gast, um erholsame drei Wochen zu genießen. Während einer Stippvisite bei Bürgermeisterin Christiane Küchenhof und Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski (beide SPD) erhielten die Mädchen und Jungen eine liebevolle Begrüßung und Geschenke. Die Region Luninez ist nach wie vor durch die Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl kontaminiert. Für die Kinder ist dieser Urlaub mehr als nur eine Auszeit.

Barmstedt Fällen, schleppen, abtransportieren: Im Auftrag der Landesforsten sind in den vergangenen Tagen im Rantzauer Forst bei Barmstedt umfangreiche Fällarbeiten durchgeführt worden. Dabei war unter anderem ein Harvester im Einsatz. Durch das selektive Fällen soll die Stabilität des Waldes erhöht werden. Zwischen 750 und 1000 Raummeter Holz kamen laut Revierförster Ditmar Langer bei den Arbeiten zusammen.

Hamburg Zahlreiche Bahnstrecken in Niedersachsen sollen in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) aufgenommen werden: Strecken in den Kreisen Cuxhaven, Heidekreis, Rotenburg (Wümme) und Uelzen sollen künftig den Ring „F“ bilden, informiert der NahverkehrHamburg. Die Erweiterung solle allerdings nur auf ausgewählten Bahnstrecken gelten und nicht im Busverkehr. Außerdem gelte das Angebot nur für Zeitkarten. Einzeltickets bleiben vorerst außenvor.

Schleswig-Holstein In einem kleinen Dorf im Kreis Steinburg herrscht Ausnahmezustand: Die 29. Auflage des Wacken Open Air startet am Donnerstag offiziell. Das Festival ist zum zwölften Mal in Folge ausverkauft. Rund 75.000 Metalfans können bis zum 4. August knapp 200 Bands auf mehreren Bühnen sehen. Zu den Highlights gehören die Auftritte der britischen Band Judas Priest und des Komikers Otto, der mit den Friesenjungs auf der Bühne stehen wird. Alles zum Wacken Open Air lesen Sie unter shz.de/wacken