Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreis Pinneberg verliert Millionäre +++ Rekordjahr in der Badebucht Wedel +++ City-Ticket für Elmshorn +++

nfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

25. Juli 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die gute Konjunktur der vergangenen Jahre und womöglich manch kräftige Lohn-Erhöhung in den Führungsetagen zahlen sich aus – zumindest für 590 Menschen in Schleswig-Holstein. Nach Zahlen des Statistikamtes Nord erzielt nämlich jeder aus dieser Gruppe ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als einer Million Euro im Jahr. Bemerkenswert ist die regionale Verteilung der Top-Verdiener im Land. So belegt der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 78 Einkommensmillionären inzwischen eine Spitzenposition. Gemeinsam mit Nordfriesland macht er gut drei Viertel der jüngsten Gesamtzunahme in Schleswig-Holstein aus. Ein früheres Mekka der Top-Verdiener hingegen – der Kreis Pinneberg – hat allein innerhalb eines Jahres 15 Einkommensmillionäre verloren.

Wedel Der Hochsommer treibt die Besucher in die Wedeler Badebucht. Während das Kombibad im vergangenem Jahr gegen den Trend sogar vom schlechten Wetter profitierte, wird auch das Freibad bei Temperaturen von mehr als 30 Grad hervorragend angenommen. „Die derzeitigen hochsommerlichen und konstanten Temperaturen stimmen uns sehr optimistisch, dass wir die Planzahlen erreichen und vielleicht sogar das letzte Jahr übertreffen“, sagte Bäderleiter Karsten Niß. Bereits jetzt seien es 3400 Gäste mehr als im Vorjahr gewesen.

Elmshorn Ab dem 9. Dezember erhalten Bahnkunden mit Start oder Ziel Elmshorn und dem Aufdruck City-Ticket auf ihrer DB-Fahrkarte eine kostenlose Anschlussfahrt für die HVV-Zone 602. Damit ist zukünftig die An- und Abreise von und nach Elmshorn mit Bus, AKN und Regionalbahn ohne zusätzlichen Fahrschein und Mehrkosten möglich. Voraussetzung ist der Aufdruck City-Ticket hinter der Bahnhofsbezeichnung auf der DB-Fahrkarte. Dieser ist erst bei einer Fahrtstrecke von mehr als 100 Kilometern vorhanden. Das Ticket ersetzt somit keine Fahrscheine unterhalb der 100-Kilometer-Grenze.

Klein Offenseth-Sparrieshoop Landrat Oliver Stolz hat gestern Nachmittag erstmals die Wildtierauffangstation besucht. „Ich habe mich schon öfter über die Arbeit, die hier geleistet wird, informiert. Heute mache ich mir mein eigenes Bild“, so Stolz. Denn in der Einrichtung würden zum Teil Aufgaben wahrgenommen, die öffentlichen Charakter haben“, sagte der Landrat, in Begleitung seiner neuen, zweiten Stellvertreterin Verena Mondke (SPD).

Quickborn Die Baumaßnahmen im Quickborner Schulzentrum-Süd schreiten voran. Die Arbeiten für den Neubau, der die beiden Schulkörper miteinander verbinden soll, haben bereits begonnen. Die Grundmauern stehen. In den Altbauten des Elsensee-Gymnasiums werden gleichzeitig die Fachräume komplett umstrukturiert und umfänglich saniert. Fachbereichsleiter Helge Maurer und Quickborns Stadtrat Klaus-Hermann Hensel (CDU) gaben einen Überblick über die Baustelle und zeigten den Fortschritt der Arbeiten.

Hamburg Nach einem Messerangriff auf eine 63-jährige Frau durch einen 61-jährigen Deutschen in einem Linienbus in Hamburg-Rotherbaum hat inzwischen der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Am Dienstagmittag wurde die Frau unvermittelt angegriffen und mutmaßlich mit einem Messer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Nach Zeugenaussagen soll der alkoholisierte Mann im Bus antisemitische Parolen gerufen haben, bevor er unvermittelt einen weiblichen Fahrgast angriff und mit dem Messer im Gesicht verletzte.

Schleswig-Holstein Baden ist in Schleswig-Holstein auch bei den hohen Wassertemperaturen aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen weiterhin unbedenklich. Es gebe keine Grenzwertüberschreitungen, so dass ein unbeschwertes Baden bei sehr guter Wasserqualität möglich ist, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Die 339 Badestellen im Land werden regelmäßig von den Gesundheitsbehörden überwacht und beprobt.