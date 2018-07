Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreis Pinneberg: Schwimmmeister fehlen +++ Neue Chronik für Schenefeld +++ Fußball-Fieber in Quickborn +++

nfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

24. Juli 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Bäder im Kreis Pinneberg sind voll. Allein das Freibad Elmshorn hat in der laufenden Saison bereits 60.000 Gäste gezählt. Zu viel für das vorhandene Personal. Aber verfügbare Schwimmmeister für die Freibäder in der Region gibt es nicht. Schlechte Bezahlung, Wochenend- und Feriendienst machen den Job für den Nachwuchs nicht gerade attraktiv. Nach Schätzungen des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister fehlen der Republik zirka 2500 Fachkräfte am Beckenrand und als Schwimmlehrer. In Schleswig-Holstein haben gerade einmal 26 Nachwuchskräfte soeben ihre Ausbildung abgeschlossen, das deckt die Nachfrage bei weitem nicht. Ohne Hilfe von DLRG und Vertretungskräften aus Itzehoe, wo das Freibad diese Saison dicht bleibt, müssten in den hiesigen Freibädern Öffnungszeiten einschränkt werden. In Quickborn ist das bereits der Fall.

Schenefeld „Jede Stadt hat Geschichte und die auch nicht nur in Schwarz-Weiß“, sagt der ehemalige Journalist Günther Wilke. Er ist seit zwei Monaten in Recherche, um eine neue Chronik für die Stadt Schenefeld für die Jahre 1945 bis heute zu schreiben. Doch das Ganze gestaltet sich schwierig. Besonders die Zeit von 1945 bis 1950 sei schwer nachzuvollziehen, da die Aktenlage unvollständig sei, so der Chronist. Deswegen bittet er die Bürger um Mithilfe. Zeitzeugen können mit ihren Erinnerungen zum Gelingen des Papiers beitragen.

Quickborn In diesem Jahr geht das Fussi-Camp des 1. FC Quickborn bereits in die zwölfte Runde. 163 Mädchen und Jungen haben eine Woche lang das Holstenstadion für sich allein. Seit 2007 organisiert der Sportverein das Fußball-Spektakel. Angefangen mit gerade einmal 58 Anmeldungen, steigen die Zahlen jährlich. Den Abschluss der Fußball-Woche bildet wieder das Spiel der Nachwuchskicker gegen das 39-köpfige Betreuer-Team. Wie die nicht ganz faire Begegnung ausgehen wird, können Besucher am 17. August sehen.

Rellingen Die Feuerwehr ist zur Stelle, wenn’s brennt – und wenn die Pflanzen vertrocknen: In Rellingen hilft die Freiwillige Feuerwehr diese Woche beim Bauhof aus – sie bewässert mit einem Tanklöschfahrzeug Grünanlagen. Nötig gemacht hat das die anhaltende Hitze: Der Stellvertretende Bauhofleiter Max Eggerstedt rief die Kameraden zur Amtshilfe. Bedingt durch die Urlaubszeit ist mehr als die Hälfte des Bauhofteams derzeit im Gießeinsatz. Ihre zwei Fahrzeuge mit insgesamt 5500 Liter Wasservorrat reichten nicht mehr aus.

Elmshorn Nach dem Ende der Flora-Veteranenfahrten, die der Motorsport Club Elmshorn im vergangenen Jahr nach 22 Veranstaltungen eingestellt hatte, können sich Oldtimerfreunde und -fahrer wieder freuen. Vom 26. bis 28. Juli startet und endet in Elmshorn die erste „Elmshorn Classics Rosen-Rallye-Historic“. Veranstalter ist der Automobil-Club-Pinneberg e.V. im ADAC. Sportlicher Leiter und Organisator der Oldtimer-Rallye ist der Elmshorner Bernd Böing. Mit dieser Veranstaltung wird die ehemalige ADAC-Rosen-Rallye wieder belebt, die vor mehr als 50 Jahren im Jahre 1961 zum ersten Mal gestartet und bis in die 1980er Jahre ausgerichtet wurde.

Hamburg Im Fundbüro des Hamburger Flughafens türmen sich die Kuscheltiere. Rund 8000 Fundsachen nimmt das Fundbüro nach eigenen Angaben pro Jahr in Empfang. Auf dem Weg in den Urlaub bleiben oft auch Kuscheltiere liegen. Nur selten finden sie jedoch den Weg zurück zu ihren Besitzern. „Es ist schon erstaunlich, wie selten Kuscheltiere wieder abgeholt werden“, sagte Helmut Meierdierks, der das Fundbüro seit zehn Jahren leitet. „Aber wenn dies der Fall ist, freut uns das umso mehr. Das sind wirklich herzerwärmende Momente, wenn die Kleinen ihre Kuscheltiere wieder in den Arm schließen.“

Schleswig-Holstein Nach einer Prüfung im Kernkraftwerk Brunsbüttel in der vergangenen Woche, ist ein Notstromdiesel nicht angesprungen. Dieser sollte nach der abgeschlossenen Prüfung noch einmal gestartet werden – vergeblich. Das teilte die schleswig-holsteinische Reaktorsicherheitsbehörde am Montag in Kiel mit.