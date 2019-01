Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreis Pinneberg prüft Brücken +++ Raumnot an der VHS Tornesch-Uetersen +++ Bewegungskita in Elmshorn wird gebaut +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

18. Januar 2019, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg 23 Brücken, die über die Kreisstraßen führen, gibt es im Kreis Pinneberg. 17 davon wurden jetzt turnusmäßig von einem Ingenieurbüro unter die Lupe genommen. Das erfreuliche Ergebnis: Alle Brücken sind sicher. Dennoch müssen mehrere der Bauwerke in absehbarer Zeit saniert werden. Das kostet Geld und wird zu Verkehrsbehinderungen führen.

Tornesch-Uetersen Das Interesse an den Angeboten der Volkshochschule (VHS) Tornesch-Uetersen ist ungebrochen groß. 385 Kurse sind für das am 4. Februar startende Frühjahrssemester geplant. Doch die Weiterbildungseinrichtung könnte den Menschen in der Region noch mehr bieten, betont Leiterin Inga Pleines. Doch dafür fehlen die Raumkapazitäten.

Elmshorn 105 neue Betreuungsplätze entstehen zurzeit in der Paul-Dohrmann-Schule in Elmshorn. Die Stadt investiert zirka 3,5Millionen Euro in die Bewegungskita. Die Bauarbeiten laufen seit Oktober 2018. Der Zeitplan ist eng getaktet. Stadtrat Dirk Moritz hofft, dass die neue Kindertagesstätte im Oktober eröffnet werden kann.

Quickborn Nachdem der ursprüngliche Plan eines zweispurigen Ausbaus der AKN-Strecke zwischen Ellerau und Tanneneck vom Tisch ist, öffnet sich die Bürgerinitiative Bahnstraße für alle Betroffenen entlang der zukünftigen S21-Strecke von Eidelstedt nach Kaltenkirchen. Dazu beschlossen die Mitglieder eine Umbenennung in Interessengemeinschaft Kaltenkirchen-Hamburg.

Schenefeld Die Schenefelder Grünen haben während der ordentlichen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Fraktionsvorsitzender Mathias Schmitz hatte bereits im Vorfeld auf eine erneute Kandidatur verzichtet, um den Ortsverein zu verjüngen. Florian Heinrich ist neu im Vorstand mit dabei. Der Ingenieur ist gebürtiger Hamburger.

Pinneberg Bei der Pinneberger Feuerwehr läuft alles rund: Gegen den allgemeinen Trend hat sich die Zahl der aktiven Mitglieder auf 99 erhöht. Das berichtete Wehrführer Claus Köster. Er und drei Kameraden stellten die Jahresbilanz 2018 vor. 440 Mal eilten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr zu Hilfe. In 102 Fällen handelte es sich um kleine und große Feuer.

Hamburg Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) haben am Donnerstag eine neue Werkstatt für Elektrobusse in Hamburg-Bergedorf in Betrieb genommen. In die 2700 Quadratmeter große Halle mit fünf Busspuren hat das Unternehmen nach eigenen Angaben zehn Millionen Euro investiert.

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein sind die Wege zur nächsten Haltestelle von Bus oder Bahn überdurchschnittlich lang. Während im Bundesdurchschnitt nur zehn Prozent der Bevölkerung weiter als 600 Meter von der nächsten Bushaltestelle mit mindestens zwanzig Fahrtmöglichkeiten am Tag entfernt wohnen oder weiter als 1200 Meter von der nächsten Bahnstation, sind es in Schleswig-Holstein 14 Prozent der Menschen.