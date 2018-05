Region in Kürze : +++ Kreis Pinneberg: Brandgefahr steigt +++ Wolf in Bönningstedt gesichtet +++ Uetersen: Bleekerstift wird abgerissen+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

26. Mai 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Es war ein kleinerer Brand: Anfang der Woche hatten Spaziergänger nahe Bevern einen Flächenbrand entdeckt, der sich aufgrund des Winds ausbreitete. Mit ihrem schnellen Einsatz verhinderten die Freiwilligen Feuerwehren aus Bevern, Bullenkuhlen und Ellerhoop einen größeren Brand. Schwierig war aber die Wasserversorgung der Einsatzkräfte. Der Fall zeigt: Die Gefahr von Flächen- und Waldbränden im Kreis Pinneberg ist aufgrund der trockenen Witterung da. „Wir haben eine mittlere Gefahrenstufe“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Bunk. „Das wird sich auch nicht verändern. Es gibt aber keinen Grund, in Panik zu verfallen.“

Bönningstedt Am Mittwochmorgen ist im Winzeldorfer Wald zwischen Bönningstedt und Hasloh ein Wolf unterwegs gewesen. Fotografiert wurde er von einer dort installierten Wildtier-Kamera. „Wir dachten zunächst, dass es sich um einen Fuchs handelt“, berichten die Jagdpächter Thorsten Arlt und Kai Fleßner. Doch Wolfs-Experte Albrecht Hewicker stellte klar, dass es sich ganz eindeutig um einen Wolf handelt. „Vermutlich ist es ein Jungtier aus dem vergangenen Jahr“, sagte Fleßner.

Uetersen Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrsrecht ist zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Einziges Thema am Donnerstagabend: Der Abrissantrag für das Bestandgebäude des früheren Uetersener Krankenhauses − Bleekerstift − aus wirtschaftlichen Gründen. Nach zum Teil heftiger Diskussion wurde entschieden: Das Gebäude darf unter Auflagen abgerissen werden.

Pinneberg Die Stadt Pinneberg geht mit gutem Beispiel voran: Sie nimmt an der Aktion Stadtradeln teil. Vom 28.Mai bis zum 17. Juni sind die Bürger aufgefordert, in diesem Zeitraum möglichst viele Kilometer beruflich und privat mit dem Fahrrad zurückzulegen. So soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Außerdem gibt zahlreiche Radtouren. Im Internet können sich die Teilnehmer registrieren lassen. Unterstützt wird die Kampagne unter anderem vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC).

Elmshorn Frank-Walter Steinmeier hat zum Respekt und zur Wertschätzung von Kommunalpolitikern aufgerufen. Er traf sich am Freitag in Berlin mit Bürgermeistern, die selbst oder deren Familien bedroht und beleidigt worden waren – darunter auch Elmshorns Verwaltungschef Volker Hatje. Steinmeier sagte in dem vertraulichen Gespräch nach Angaben des Präsidialamts: „Wenn wir diesen Trend nicht brechen, wird es immer schwieriger, Menschen zu finden, die bereit sind, in den Kommunen Verantwortung zu übernehmen.“ Der Bundespräsident forderte Wertschätzung für diejenigen, die sich für das Zusammenleben in ihren Gemeinden einsetzen.

Wedel Es wird konkret: Das Projekt „Wedel is(s)t regional“ hat nicht nur ein Logo bekommen. Mittlerweile entwickeln sich auch die vielen Ideen der Klimaschützer zu einzelnen greifbaren Projekten heran. Wedels Klimaschutzmanagerin Simone Zippel und Wedels Volkshochschulleiterin Cornelia Mayer-Schwab, die von der Initiativgruppe des Vorhabens zu Projektleiterinnen auserkoren wurden, legen nächste Woche einen Flyer vor, der die Aktionen bündelt und vorstellt. „Wir wollen den Zusammenhang zwischen Ernährung und Klimawandel zum Stadtgespräch machen“, gibt Zippel die Stoßrichting von „Wedel is(s)t regional“ vor.

Hamburg Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat dem Hamburger Senat Untätigkeit beim Thema Fluglärm vorgeworfen. „Durch die rot-grüne Verweigerungshaltung im Kampf gegen den Fluglärm wird die Akzeptanz des innerstädtischen Großflughafens unnötigerweise weiter geschwächt“, erklärte der Verkehrsexperte Dennis Thering am Freitag.

Schleswig-Holstein Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag in Kiel entschärft worden. Nach rund 40 Minuten hatten die Munitionsexperten am Nachmittag ihre Arbeit erledigt, wie die Polizei mitteilte. Für die Entschärfung der britischen 250-Kilo-Fliegerbombe mussten ab dem frühen Nachmittag rund 4300 Anwohner im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Straßen rund um den Fundort waren gesperrt worden. Am Nachmittag wurden alle Sperrungen wieder aufgehoben.