Voting des Tages : Kreis Pinneberg als Sonderfall: Strengere Corona-Regeln wegen hoher Infektionszahlen – wie stehen Sie dazu?

Avatar_shz von shz.de

26. November 2020, 18:00 Uhr

Am späten Mittwochabend kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an, dass Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) schon am Donnerstag mit den Verantwortlichen des Kreises Pinneberg über mögliche Verschärfungen der Corona-Regeln beraten wird. Denn die Region nimmt aufgrund der hohen Anzahl an Infektionen eine negative Sonderrolle im Land ein.

Wir fragen daher heute:

Kreis Pinneberg als Sonderfall: Strengere Corona-Regeln wegen hoher Infektionszahlen – wie stehen Sie dazu? Ja, das ist aufgrund der Lage nachvollziehbar. Nein, überall in SH sollten dieselben Regeln gelten. zum Ergebnis

