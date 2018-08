Region Pinneberg in Kürze : ++ Kreis Pinneberg: Abzocke mit Schlüsseldienst ++ Marktkauf Elmshorn: 4-Millionen-Investition ++ Kreiskulturwoche ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

24. August 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Verbraucherzentrale warnt vor falschen Schlüsseldiensten. Abzock-Firmen stellen Betroffenen unverhältnismäßige Kosten in Rechnung. Das Problem: Nur wenige Betroffene würden sich in solchen Fällen bei der Verbraucherzentrale oder der Polizei melden. Nicht so ein Paar aus Uetersen, welches sich an shz.de wendete. 319 Euro sollten sie für die Öffnung einer ins Schloss gefallenen Tür samt Zuschlägen zahlen. Um den Betrügern nicht auf den Leim zu gehen, rät die Verbraucherzentrale vorab einen Komplettpreis für die Türnotöffnung mit der jeweiligen Firma festzulegen. Zudem sollte auf etwaige Zuschläge geachtet werden.

Elmshorn Die Verkaufsfläche verkleinern. Ein neues Konzept und mehr Mitarbeiter. Der Elmshorner Kaufmann Jan Hayunga übernimmt zum 1. September den Marktkauf am Franzosenhof. Der SB-Verbrauchermarkt wurde seit Eröffnung im Jahr 2006 von Edeka Nord als Regiebetrieb geführt. Jetzt kommt die Privatisierung – und eine entscheidende Veränderung. Edeka Nord als Mieter des Gebäudekomplexes möchte einen Discounter am Franzosenhof ansiedeln. Im Gespräch ist Aldi. „Die Symbiose aus Vollsortimenter und Discounter funktioniert“, betont Hayunga. Bis Ende 2019 soll das Gesamtkonzept umgesetzt werden.

Schenefeld Allerlei Kunst ist im Zuge der Kreiskulturwoche zu sehen. Der Schenefelder Galerist Gerd Uhlig bteiligt sich an der Veranstaltungsreihe „China Time 2018“ in Rellingen. im „Stadtzentrum“ sind bei einer anderen Ausstellung Bilder zu sehen, die mit Hilfe einer Camera Obscura – eine Lochbildkamera – entstanden sind. Die Vernissage unter dem Titel „Schwarz + Weiss“ ist morgen im „Stadtzentrum“.

Quickborn Viele gute Wünsche zauberte Schulleiterin Nicole Theemann bei der Einschulung in der Quickborner Goethe-Schule aus ihrer Schultüte. Denn Schule bedeute nicht nur Arbeit, sondern vor allem auch Spaß zu haben, neue Freunde zu finden und viel Neues kennen zu lernen. Zwei erste Klassen wurden an diesem Vormittag mit Gesang und einem Theaterstück gebührend an der Schule willkommen geheißen.

Pinneberg Im Haidkamp in Pinneberg werden ab der kommenden Woche die Kanalbauarbeiten an den Schmutz- und Regenwasserkanälen durch den Abwasserbetrieb Pinneberg weiter geführt. Auf Grund des Alters und des Zustandes des Kanals ist laut Abwasserbetrieb erforderlich, diesen zu erneuern. Die Arbeiten werden in offener Bauweise durch die Firma Wolf Tiefbau Nord GmbH aus Ellerbek ausgeführt. Sie starten am Montag 27. August, und werden bis Ende September 2018 andauern. In diesem Bauabschnitt wird es zu abschnittsweisen Vollsperrungen und der Einrichtung von Halteverbotszonen kommen. Die Verkehrsführung erfolgt entsprechend der von der Verkehrsbehörde vorgegebenen Beschilderung.

Hamburg Die Zahl der unrechtmäßigen Mieterhöhungen hat nach Angaben des Hamburger Mietervereins in diesem Jahr stark zugenommen. Von fast 4000 seit Erscheinen des aktuellen Mietenspiegels im Dezember vergangenen Jahres durch seinen Verein geprüften Erhöhungen seien drei Viertel fehlerhaft und unberechtigt gewesen, sagte der Vorstandsvorsitzende Siegmund Chychla am Donnerstag in Hamburg. Mietern wären dadurch Schäden in Höhe von bis zu 3500 Euro pro Jahr entstanden. Insgesamt hätten Vermieter durch unberechtigte Mieterhöhungen seit Dezember 2017 nach Schätzungen des Vereins 20 Millionen Euro zu viel gefordert.

Schleswig-Holstein „Man braucht nur Nährstoffe und Wärme, dann geht das Wachstum richtig ab – wie im Klärbecken“, so der Kieler Ökologe Martin Wahl. Überdurchschnittlich warme Sommer und Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft: Das sind für den Meeresökologen Martin Wahl vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung die zwei Faktoren, die Gewässer kippen lassen und Fischsterben auslösen. Warum und Wie sich die Ostsee anpassen kann, das erforschen Kieler Wissenschaftler in einem Projekt.