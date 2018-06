Region in Kürze : ++ Kreis Pinneberg: 386 Katzen ohne Zuhause ++ Elmshorn: Aus für den Hochzeitsturm ++ Quickborner Rat bleibt männlich ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

27. Juni 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Ein ganz normales Jahr. Im Tierheim Elmshorn, das für den Kreis Pinneberg zuständig ist, hieß das für 2017: 151 Hunde wurden aufgenommen, 386 Katzen und 152 Kleintiere. Die allermeisten Hunde (89 Prozent) wurden von ihren Besitzern vermisst und nach ein oder zwei Tagen wieder abgeholt. Bei den Katzen war das schon viel seltener der Fall, knapp 20 Prozent kamen aus dem Tierheim zurück nach Hause; bei den Kleintieren sogar weniger als ein Prozent.

Elmshorn Die Stadt Elmshorn untersagt Trauungen im Wasserturm. „Aus Sicherheitsgründen“, wie Stadtrat Dirk Moritz am Dienstag erklärte. Im Brandfall gebe es keinen zweiten Rettungsweg. Bei einem Feuer seien Personen im oberen Teil des Wasserturmes „gefangen und können sich nicht über einen weiteren Ausgang in Sicherheit bringen.“ Zudem seien die Treppen, die bis ganz hinauf in den Turm führten, zu steil und zu schmal. „Das ist zu gefährlich, für die Mitarbeiter des Standesamts und auch für die Hochzeitsgäste“, betonte Moritz.

Quickborn Nach der konstituierenden Sitzung der Quickborner Ratsversammlung am Montag steht fest: Die Entwicklung der Frauenquote bleibt weiter hinter den Zielen zurück. Von den 38 Mitgliedern sind 31,6 Prozent weiblich. An der Spitze steht die Grünen-Fraktion, die einen Frauenanteil von 57 Prozent vorweisen kann, gefolgt von der FDP mit 50 Prozent Frauen. Die Zahl der über 50-Jährigen bleibt hoch, auch wenn unter den neuen Gesichtern zahlreiche jüngere Abgeordnete sind.

Brande-Hörnerkirchen/Westerhorn Die alten Bürgermeister sind auch die neuen. Siegfried Winter (CDU) wurde während der konstituierenden Sitzung der neuen Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen im Landhaus Mehrens in seinem Ehrenamt bestätigt. In offener Wahl – und nicht ganz einstimmig. Ausgerechnet ein Mitglied seiner eigenen Fraktion enthielt sich der Stimme. Ins Gewicht fiel diese Stimmverweigerung letztlich nicht, da die Christdemokraten im neuen Dorfparlament neun der insgesamt 13 Sitze innehaben, und die SPD lediglich fünf.

Tornesch Von Freitag an steht Tornesch für drei Tage lang im Zeichen des Rebensafts. Die Kulturgemeinschaft lädt zum Wein- und Sommerfest auf das Gelände des Heimathauses am Riedweg ein. Mit der Open-Air-Disco und der Live-Band Star-Cover gibt es zwei Party-Abende, und nachmittags locken Akkordeonspieler, Volkstanzgruppe, Feuerwehraktionen und Kinderprogramm auf das Festgelände.

Hamburg Anstatt zu debattieren, würde die Mehrheit in der Hamburgischen Bürgerschaft am Mittwochnachmittag eigentlich lieber das WM-Spiel zwischen Deutschland und Südkorea verfolgen. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen waren sich mit der oppositionellen CDU einig, die Sitzung zumindest während der zweiten Halbzeit zu unterbrechen und die verlorenen 45 Minuten später nachzuholen. Doch die kleineren Oppositionsfraktionen machten den Fußballfans unter den Abgeordneten einen Strich durch die Rechnung: Es gibt wirklich Wichtigeres als Fußball, sagte ein Sprecher der Linksfraktion am Dienstag.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins Jamaika-Landesregierung ist bereit, einige der Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes „Lifeline“ aufzunehmen. „Aus Rechtsgründen wäre dies nur dann möglich, wenn das Bundesinnenministerium sein Einvernehmen erklärt“, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Dienstag in Kiel. Die derzeit in Aussicht stehende Lösung zeige einmal mehr, „wie wichtig die europäische Zusammenarbeit gerade in Flüchtlingsangelegenheiten sei. Schleswig-Holstein werde zu einer auf europäischer Ebene erzielten Einigung selbstverständlich seinen Beitrag leisten.“