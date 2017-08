Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreis nimmt Hochhäuser unter die Lupe +++ Stoppelmarkt-Countdown in Barmstedt +++ SummerJazz in Pinneberg+++

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Bunk 1 von 1

Elmshorn Dass ein ähnlich verheerender Hochhausbrand wie der des Londoner Grenfell Towers am 14. Juni dieses Jahres auch im Kreis Pinneberg möglich ist, möchten Kreissprecher Oliver Carstens und seine Kollegen aus dem Fachdienst Planen und Bauen zwar nicht zu 100 Prozent ausschließen, sie seien sich allerdings ziemlich sicher, dass so etwas in der Region nicht passieren wird. Anlässlich des Infernos in England forderte die Landesregierung Schleswig-Holstein die Kreisverwaltungen dazu auf, Bestandsübersichten aller Hochhäuser zusammenzutragen und deren Brandschutz zu überprüfen. Beim Aufstellen der Liste für die Regierung ist den Mitarbeitern des Fachdienstes Planen und Bauen aufgefallen, dass einige der Gebäude, die in den Unterlagen mit einer Höhe knapp unterhalb von 22 Metern angegeben sind, eigentlich eher darüber liegen. Der Fachdienst plant nun, die entsprechenden Objekte genau unter die Lupe zu nehmen.

Pinneberg Die diesjährigen Preisträger beim SummerJazz-Festival wurden gestern von Festival-Chef Ralph Kricke bekannt gegeben. Das Conrad Schwenke Quartett erhielt den Yamaha-Preis. Mit dem Summer Jazz-Preis wurden folgende Combos geehrt: The Jane O’Brien Band, Billbrook Blues Band, KKS Big Band, Djangonauten, Sam Jones & Trio, Teachers United Bremen TUB, T:EST, Spitz und Youthful Jazz Project.

Barmstedt In wenigen Tagen geht es los: Am Freitag, 18. August, startet die neue Auflage des Barmstedter Stoppelmarkts. Im Interview mit shz.de erklärt Marcel Holz vom Tourismus-Büro der Stadt, es sei richtig gewesen, die Veranstaltung 2015 in private Hände zu geben. „Wir sind sehr zufrieden damit, wie es läuft. Für uns ist das eine runde Geschichte“, sagt er. Holz verweist zudem darauf, dass die Stadt zu Beginn des Jahres den Vertrag mit Veranstalter Michael Sonnenberg und seiner Firma msi Industrievermarktung verlängert habe. „Auch in den Jahren 2018, 2019 und 2020 wird er die Organisation übernehmen.“

Wedel „Auf die Plätze, fertig, los!“ Kaum hatte Moderator Lukas Klöpping vom Zephyrus Discoteam am Sonntag das Startsignal gegeben, stürzten sich die Kinder ins Wasser. Im Außenbereich der Badebucht galt es den luftgefüllten Disco-Hasen zu stürmen – immer in Viererteams. Eines der Highlights der großen Pool-Party, die am Sonntag gefeiert wurde. „Für uns war es kein Problem, die Party kurzerhand von draußen nach drinnen zu verlegen“, erläuterte Klöpping. Das leidige Thema Sonne und Wetter verfolge ihn schon die komplette Badesaison. „In Süddeutschland hatten wir zumeist Glück, aber im Norden ist es schon ein großer Vorteil, wenn es einen Innenbereich gibt“, sagte Klöpping. Das merkt auch die Badebucht. „Mit den bisherigen Besucherzahlen dieser Saison sind wir sehr zufrieden."

Quickborn In den Sommerferien könnten Schüler einfach die Füße hochlegen, den ganzen Tag vorm Computer oder Fernsehen verbringen. Gegen Langeweile und Faulenzen hat die Quickborner Stadtjugendpflege das passende Gegenmittel. Das Ferienangebot, das die Stadtjugendpflege mit dem Schützenverein Quickborn-Renzel anbietet, zielte genau in diese Richtung. Die Teilnehmer durften sich am „echten Bogenschießen“ ausprobieren.

Schenefeld Seit dem Jahr 2016 ist Alexander Hoffmann (18) der Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirats in Schenefeld. Im kommenden Jahr endet seine Amtszeit. Im Gespräch mit shz-de beurteilt er den Einfluss der Jugend in der Politik und berichtet von aktuellen Projekten und drängenden Wünschen. Die Frage, ob in der Stadt genug auf die Belange der Jüngeren geachtet werde, sei schwer zu beantworten, so Hoffmann. "Ich würde sagen, in letzter Zeit mehr als vorher. Als ich in den Jugendbeirat einstieg, hieß es: Wir müssen mal mehr auf die Jugendlichen hören, aber es wurde nicht wirklich auf uns eingegangen. In letzter Zeit fragen die Politiker allerdings auch immer mehr von sich aus: Wie sieht denn das für die Jugendlichen aus?"

Uetersen Es war, wie es immer war, wenn der Gebrauchshundeverein (GBV) Tornesch sein Rally-Obedience-Turnier – den Fun-Sport nach amerikanischem Vorbild – veranstaltet: Es regnete Bindfäden. „Wir haben sogar einen neuen Monat dafür ausgesucht, aber es nützt nichts“, sagte Trainerin und Mitorganisatorin Claudia Fischer leicht resigniert. Die knapp 60 Hundebesitzer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordniedersachsen brachten – allesamt mit Regenbekleidung gewappnet – trotzdem gute Laune mit an den Goldenen Stern und lobten die perfekte Organisation vom Parcours bis hin zum Kuchenbüffet.

Hamburg Die Wasserschutzpolizei hat am Sonnabend zwei weitere Leichenteile im Hamburger Billhafen gefunden. Sie befanden sich vor der Schleuse und wurden von den Beamten mit einem Boot geborgen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Körperteile der toten Prostituierten sind, wie die Polizei gestern mitteilte. Seit dem 3. August hat die Polizei insgesamt neun Körperteile sichergestellt. Die Leichenteile lagen in verschiedenen Gewässern der Stadt. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge davon aus, dass der Täter die 48-jährige Frau aus Äquatorialguinea zerstückelt und die Körperteile absichtlich über das Stadtgebiet verteilt hat.

Schleswig-Holstein Die Behörden in Schleswig-Holstein haben im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 259 Asylbewerber entweder in ihre Heimatländer ausgewiesen oder in jene EU-Länder zurückgeschickt, in denen sie zuerst registriert wurden. Im Vergleich von erfolgten Abschiebungen und ausreisepflichtigen Personen belegt Schleswig-Holstein mit 4,2 Prozent im Bundesvergleich damit einen der letzten Plätze. Auch deshalb rüsten die Ausländerbehörden nun personell auf – und haben beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BamF) um Unterstützung durch Bundesbeamte gebeten.

von shz.de

erstellt am 14.Aug.2017 | 06:00 Uhr