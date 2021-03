Messerstecherei : Zwei Verletzte nach Streit am Bahnhof in Kaltenkirchen

Ein 28-Jähriger erleidet einen Messerstich am Bauch. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Kaltenkirchen | Bei einem Streit zwischen vier Männern am Bahnhof von Kaltenkirchen im Kreis Segeberg sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Ein 28 Jahre alter Mann habe eine Stichverletzung am Bauch erlitten, berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, er ist nach Polizeiangaben inzwischen außer Lebensgefahr. Ein ...

