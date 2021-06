Weitere Lockerungen : Helgoland hebt die Maskenpflicht auch im Bereich des Hafens auf

Von den Lockerungen für das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf der Insel war der Hafen zunächst ausgenommen. Das ändert sich ab Montag. Die Verwaltung bittet weiterhin um Vorsicht.

Helgoland | Von der Pflicht zur Empfehlung: Helgoland erweitert die bereits am 21. Juni in Kraft getretenen Lockerungen für das Tragen einer Maske im öffentlichen Raum. Ab kommenden Montag (28. Juni) gilt die Maskenpflicht dann auch im Bereich des Hafens der Insel nicht mehr. Das teilte Silke Linne, Sprecherin des Kreises Pinneberg, am Samstag (26. Juni) mit. ...

