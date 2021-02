Unfall am Bahnübergang : Heide: Regionalzug erfasst Auto am Bahnübergang Futterdamm

Warum der Autofahrer den Zug offenbar nicht wahrgenommen hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Heide | Am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr ist in Heide im Kreis Dithmarschen ein Auto mit einem Zug am unbeschrankten Bahnübergang Futterdamm zusammengestoßen. Ein 64 jähriger Heider war mit seinem BMW auf der Strecke Richtung Hemmingstedt unterwegs, als se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.