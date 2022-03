Gefährliche Körperverletzung : Bad Segeberg: Unbekannter schlägt Mitarbeiterin des Ordnungsamtes nieder

Die Frau wurde auf dem Parkplatz am Landratspark von hinten angegriffen und mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bad Segeberg | Nach einem brutalen Angriff auf eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes in Bad Segeberg sucht die Polizei Zeugen. Der bislang unbekannte Täter hatte die Parkraumüberwacherin am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße am Landratspark gegenüber der Feuerwehrzufahrt unvermittelt von hinten mit einem Schlag angegriffen. Als die Frau s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.