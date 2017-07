Region Pinneberg in Kürze : +++ Krawalle in Hamburg +++ Gelb-grüner Zoff über HSH-Verkauf +++ Gratis-Kunst: Kulturschaffende machen nicht mit +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg Der Auftakt des ersten G20-Gipfels in Deutschland ist von heftigen Krawallen überschattet worden. Die Polizei forderte Verstärkung aus anderen Bundesländern an. Derweil trafen erstmals US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin aufeinander. Die Europäische Union drohte Trump am ersten Gipfeltag außerdem umgehende Sanktionen an, sollte dieser zulasten europäischer Unternehmen den US-Stahlmarkt abschotten.

Schenefeld Nach jetzigem Stand – mit nicht mehr als 800 Quadratmetern Fläche – wäre der angestrebte Edeka-Markt am Schenefeld Platz planungsrechtlich zulässig. So lautet das Ergebnis der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt im Rathaus. Die Entscheidung fiel mit fünf zu fünf Stimmen knapp aus. Beantragt war eine sogenannte Veränderungssperre für den bestehenden B-Plan, um das Vorhaben zu verhindern.

Wedel Ihren mittleren Schulabschluss haben sie in de Tasche. Das bedeutet für 60 Jugendliche jedoch nicht, dass sie die Gebrüder-Humboldt-Schule jetzt tatsächlich verlassen. Vielmehr haben sie sich entscheiden, in die Oberstufe zu wechseln und das Abitur anzustreben. 25 Mitschüler dagegen wurden von Schulleiter Andreas Herwig tatsächlich Richtung Berufsausbildung verabschiedet. Zudem verließen acht Absolventen die GHS mit dem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss.

Pinneberg Die Überlegungen von Verwaltung und Politik, Gratis-Kunst im öffentlichen Raum in Pinneberg anzubieten, stoßen bei den Kulturschaffenden auf heftige Kritik: „Den Verantwortlichen in der Stadt Pinneberg kann man nur empfehlen, sich diesen ausbeuterischen Gedanken nicht zu eigen zu machen“, sagt Karl-Heinz Boyke, Sachverständiger für Kunst im öffentlichen Raum des Bundesverbandes Bildender Künstler.

Elmshorn Schwierigkeiten mit dem Untergrund: Auf der Brückenbaustelle an der Wittenberger Straße liegen die Arbeiten zirka vier Wochen hinter dem Zeitplan. Doch die Zeitverzögerung soll laut Silke Dräger, Leiterin des Fachdienstes Straßenbau und Verkehr beim Kreis Pinneberg, in den kommenden Monaten kompensiert werden. „Stand heute bleibt es dabei, dass die Brücke vor Weihnachten fertig ist.“

Schleswig-Holstein Die Flitterwochen sind vorbei jetzt kehrt in der Jamaika-Koalition der graue Alltag ein, inklusive Ehekrach. Zoff gibt es derzeit offenbar zwischen Finanzministerin Monika Heinold und FDP-Chef Wolfgang Kubicki. Der hatte sich in der Frankfurter Allgemeinen zu den Perspektiven der HSH- Nordbank geäußert und seine alte Position wiederholt: Er rechne, das der Verkauf der Bank scheitere. „Die Bank wird abgewickelt und zwar komplett“, wird Kubicki zitiert. Zwar sagte er damit nichts Neues – doch Heinold reagierte gereizt. Alles laufe nach Plan, beruhigt die Grüne die Gemüter, um dann den Liberalen per Pressemitteilung zurechtzuweisen. „Ich erwarte von Herrn Kubicki die gebotene Zurückhaltung, um den Verkaufsprozess nicht zu erschweren.“

von shz.de

erstellt am 08.Jul.2017 | 06:00 Uhr