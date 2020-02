Voting des Tages : Kramp-Karrenbauer kündigt Rückzug an – die richtige Entscheidung?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2020, 18:00 Uhr

Die Regierungskrise in Thüringen hat dramatische Folgen für die Spitze der Bundes-CDU. Deren Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will auf eine Kanzlerkandidatur verzichten und auch die Parteiführung in absehbarer Zeit abgeben. Wir möchten von Ihnen wissen:

AKK kündigt Rückzug an – die richtige Entscheidung? Ja, damit ebnet sie den Weg für einen Neuanfang. Nein, das sorgt nur für noch mehr Unruhe. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.