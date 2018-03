Kraft, Schnelligkeit, Koordination

Halstenbeker Turnerschaft nimmt ab 3. Mai jeden Donnerstag auf dem Sportplatz des Gymnasiums das Sportabzeichen ab

27. März 2018, 16:00 Uhr

„Nachdem das Jahr 2017 mit mehr als 140 Abnahmen für das Sportabzeichen sehr erfolgreich war, hoffen wir das Ergebnis auch in diesem Jahr erreichen zu können“, sagt Viola Bornemann, Trainerin und Ansprechpartnerin für das Sportabzeichen der Halstenbeker Turnerschaft (HT). Ab dem 3. Mai wird wieder jeden Donnerstag auf dem Sportplatz des Halstenbeker Wolfgang-Borchert-Gymnasiums, Bickbargen 111, das Sportabzeichen abgenommen.

Die Prüfungen gliedern sich in die Bereiche Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. „Die Teilnehmer können selbst wählen, welche Sportart sie ausführen“, sagt Bornemann. Alle Bereiche müssen belegt werden, doch ob Hoch- oder Seilsprung, Schleuderball oder Geräteturnen ausgesucht werden, um den Bereich Koordination zu absolvieren, steht jedem Teilnehmer offen.

Alle Sportarten werden in der Baumschulengemeinde Halstenbek abgenommen – bis auf das 20-Kilometer-Radfahren. Die Abnahme des 200-Meter-Radfahrens aus dem fliegenden Start wird an zwei Sonntagen, 24. Juni und 8. Juli, am Bickbargen, an der Kehre der Straße Bickbargen in Höhe von Hausnummer 4, angeboten. Start ist jeweils ab 10.30 Uhr.

Die Abnahme des Sportabzeichens ist kostenfrei – für Mitglieder der HAT, aber auch für alle Sportinteressierten. „Jeder kann zu uns kommen, egal, ob er bei uns im Verein ist, woanders Sport macht oder nur für sich trainiert“, sagt Bornemann. Die Sportabzeichen, die in Bronze, Silber und Gold verliehen werden, werden am Freitag, 1. November, im Vereinsheim der Halstenbeker Turnerschaft im Bickbargen 122, überreicht. „Ein neuer Rekord wäre natürlich klasse“, hofft Bornemann.

Termine im Überblick:

3., 17., 24. Mai; 7., 21., 28. Juni; 5., 12. Juli; 23., 30. August sowie 6., 13. September.