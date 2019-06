Kraft, Ausdauer und viel Beweglichkeit bei Lo-Han

von René Erdbrügger

07. Juni 2019, 11:19 Uhr

Pinneberg | Mit Bravour haben sich die Pinneberger Mitglieder der Gemeinschaft für Kampf- und Bewegungskünste Lo-Han in Turnieren geschlagen und erfolgreich Kung Fu-Prüfungen absolviert, wie Werner Westerhoff vom Verein mitteilte.

So fanden beispielsweise in Hamburg die vierten „Heroes of Hamburg“ statt. Sifu Werner, WingTsun Lehrer, unterstützte als lizenzierter Wertungs- und Kampfrichter den Organisator Frank Feuer bei der Kickboxbewertung.

Besonders gut kam der „Fighting Family Day“ an. Bei dem sich die teilnehmenden Kinder mit erwachsenen Familienangehörigen einem Programm aus Fitness-, Kung Fu- und Kickbox-Übungen stellen mussten. Abschließend konnten sie sich in Sparringsrunden bewähren. Die Vereinsmitglieder hatten zudem Zeit, sich der Verbesserung ihrer Techniken und der Prüfungsvorbereitung zu widmen. Auch auf hohem Niveau befanden sich die dritten Gürtelprüfungen, so Westerhoff.

Geprüft wurde in über zwei Stunden in den Kategorien Kraftgymnastik, Stretching, Beweglichkeit, Basisschläge und Tritte sowie Sprünge, Kung-Fu Formen, Semikontaktkämpfe, technische Anwendungen, Fallen, Rollen und theoretische Kenntnisse. Die fünf Prüflinge der Lo-Han Gemeinschaft, darunter zwei Mitglieder der Little-Tigers Kinder Kung Fu-Gruppe, hielten durch und konnten abschließend glücklich ihre Urkunden und Schärpen entgegennehmen. Die Taekwondo-Schwarzgurtträgerin Mareike Finnern konnte trotz mehrmonatiger Verletzungspause ihre zweite Kung Fu-Prüfung bestreiten und bestehen.