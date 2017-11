Region Pinneberg in Kürze : +++ Krähen-Plage: Elmshorn schlägt zurück+++ Wedel: Fusion von Kaufleuten und Marketing +++ Urteil zu Windkraft +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Rumpenhorst/dpa 1 von 1

Elmshorn Die Krähen in Elmshorn – für viele Bürger sind sie längst zu einer regelrechten Plage geworden. Sie sind genervt von dem Lärm und dem Dreck und das seit Jahren. Die Stadt Elmshorn reagiert. Sie wird den Kampf gegen die Krähen intensivieren. Noch in diesem Jahr werden 57.000 Euro zur Verfügung gestellt, um die unter Naturschutz stehenden Saatkrähen zu vergrämen. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am Dienstagabend beschlossen.

Wedel Wedeler Kaufleute und Wedel Marketing: Geht das zusammen? Nachdem auf der jüngsten Mitgliederversammlung von Wedel Marketing erst die Kasse geprüft sowie Rückschau gehalten und ein Ausblick gewagt worden waren, stand plötzlich die Frage nach einer möglichen Kooperation der beiden Interessengemeinschaften im Raum. Macht das Sinn? Gibt es Synergieeffekte? Wir wollen es uns überlegen, wir wollen auf den Weg gehen“, stellte Wedel-Marketing-Vorsitzender Marc Cybulski die Idee einer Fusion den etwa 25 Anwesenden vor.

Uetersen Die Fassade des Herrenhauses von Langes Tannen ist umfassend restauriert worden. 100.000 Euro hat die Sanierung gekostet, der Förderverein des Museums bezuschusste das Projekt mit 60.000 Euro. Das Geld stammt aus einer Erbschaft und musste zweckgebunden verwendet werden. 40.000 Euro hat die Stadt Uetersen bezahlt. Die neue Farbe − im hellgelben Ton gehalten − soll das Herrenhaus an der Heidgarbener Straße nun für die nächsten Jahrzehnte schützen.

Barmstedt 439 Radfahrer hat die Polizei im Rahmen einer groß angelegten Aktion in Elmshorn und Barmstedt kontrolliert. Mit Unterstützung von 48 jungen Polizei-Anwärtern im ersten Ausbildungsjahr wurden 35 Verwarnungsgelder verhängt, in erster Linie wegen der Benutzung der falschen Straßenseite oder des Gehwegs, in einem Fall wegen Handybenutzung. Dazu kamen 71 Mängelberichte, vor allem wegen kaputter Fahrradbeleuchtung.

Pinneberg Seine politischen Ämter in Pinneberg hat er niedergelegt. Als Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Lederindustrie in Frankfurt am Main hat er sich eingelebt: Andreas Meyer, ehemaliger CDU-Fraktionsvorsitzender. In einem Interview zieht er ein positives Resümee. Eine politische Rückkehr schließt Meyer, der zwischen Pinneberg und Frankfurt pendelt, indes nicht aus: „Ich bin weiter politisch aktiv, vielleicht nicht in einem Amt, aber als Bürger. Später kann ich mir das gut vorstellen.“

Quickborn Das Team der Kleinen Riesen in Quickborn hat seine räumlichen Kapazitäten erweitert. Auf dem Gelände der Fachstelle der Ambulanten und Teilstationären Suchthilfe (ATS) in Schleswig-Holstein, Am Freibad 23, wurde mit Spenden ein Holzhaus errichtet, das Kindern und Jugendlichen aus suchtbelasteten Familien künftig für Treffen und Beratungsgespräche zur Verfügung steht. Hinter der Zuwendung in Höhe von 7500 Euro steht eine Fußballmannschaft der katholischen Kirche in Quickborn.

Hamburg Das im Boden eines Hamburger Sportplatzes entdeckte riesige Hakenkreuz wird nach Angaben der Behörden noch ein paar Tage erhalten bleiben. Bevor es zerstört werden kann, muss das Denkmalschutzamt das vier mal vier Meter große Nazi-Relikt begutachten – und das dauert noch einige Tage. Das bestätigte ein Sprecher der Kulturbehörde am Mittwoch. Das Bezirksamt will das Hakenkreuz nach der Begutachtung so schnell wie möglich zerstören.

Schleswig-Holstein Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat am Mittwoch mehrere Klagen gegen den Baustopp für neue Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein verhandelt. Das Moratorium war ursprünglich bis zum 5. Juni 2017 befristet und wurde im April vom Landtag bis zum 30. September 2018 verlängert. Das Moratorium soll einen Wildwuchs an Windkraftanlagen verhindern. Dagegen wenden sich mehrere Kläger, die Windkraftanlagen errichten wollen.