Voting des Tages : Kostenloser ÖPNV für Touristen in SH im Gegenzug für die Kurtaxe: Wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

12. Oktober 2021, 18:00 Uhr

Bus und Bahn im ganzen Land gratis nutzen als Gegenleistung für die Kurtaxe: Ab dem kommenden Jahr will Schleswig-Holstein Urlauber mit einem zusätzlichen Angebot ködern. Von elf Ostseebädern und von Kiel aus können Übernachtungsgäste dann ohne Fahrscheinkauf landesweit Busse und Bahnen nutzen. Das bestätigt der Verkehrsverbund Nah.Sh. In einem zweiten Schritt sei bei Erfolg eine Ausweitung auf Touristen mit Quartier überall in Schleswig-Holstein geplant.

Wir fragen deshalb:

Kostenloser ÖPNV für Touristen in SH im Gegenzug für die Kurtaxe: Wie stehen Sie dazu? Das ist ein gutes Projekt. Ich bin skeptisch, und warte den Test an der Ostsee ab. Ich bin dagegen. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.