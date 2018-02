Region Pinneberg in Kürze : ++ Kosten für GuGs-Umbau in Pinneberg steigen ++ Barmstedter Grundschulen unter Druck ++ Hamburg testet Elektro-Bus ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

10. Februar 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Begehung an der Grund- und Gemeinschaftsschule: Der Schulausschuss der Stadt Pinneberg hat sich vor Ort ein Bild von den Arbeiten im Rahmen der Schulbausanierung gemacht. „Während der Bauphase wurde die extrem schlechte Bausubstanz des Hauses 1 entdeckt. Aufgrund dieser entstanden weitere Mehrkosten“, hieß es. Insgesamt steigen die Kosten um 367.000Euro. Bereits angemeldete Haushaltsmittel sollen die Mehrkosten demnach decken. Die Politiker zeigten sich dennoch besorgt über die Probleme.

Elmshorn Im September 2017 wurde die Fußgängerbrücke über die Bahngleise im Elmshorner Stadtteil Hainholz abgerissen. Die SPD macht sich jetzt dafür stark, dass eine neue Brücke gebaut wird. „Das war eine wichtige Wegeverbindung in Hainholz“, betont der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Lenk. Diese Rückmeldung habe seine Partei von vielen Menschen aus dem Stadtteil erhalten. Die alte Hozbrücke aus dem Jahr 1988 war nicht mehr sicher gewesen, da gravierende Schäden an einem der Hauptträger entdeckt worden waren.

Hamburg Die Hamburger Hochbahn testet zwei Wochen lang den Elektro-Bus Aptis, der ganz neue Fahreigenschaften mit sich bringen soll. Durch zwei lenkbare Achsen verringert sich der Wendekreis des Busses um rund ein Viertel und die Bushaltebuchten können kürzer angelegt werden, teilte die Hochbahn mit. Der Bus wird in Hamburg ohne Fahrgäste getestet. Er ist sowohl für eine Übernachtladung auf dem Busbetriebshof als auch für ein Nachladen an den Endpunkten von Linien ausgestattet.

Barmstedt Von den schulpolitischen Entwicklungen im Land Schleswig-Holstein bleiben auch die Grundschulen in der Region Barmstedt nicht verschont: Die Schulleiter wünschen sich mehr Fachkräfte, an geeignetes Personal zu kommen, sei aber schwierig, berichten sie. Gründe dafür seien unter anderem die schlechtere Bezahlung im Vergleich zu Gymnasiallehrern, die in eine höhere Besoldungsgruppe eingeordnet werden, die Nähe zu Hamburg, aber auch das generelle Fehlen von geeigneten Nachwuchskräften.

Wedel Am geplanten Ausbau der Spitzerdorfstraße zwischen Bahnhofstraße und Feldstraße hat sich ein Streit über die Parkplatzsituation entzündet. Die Stadt sah Parkplätze nur noch einseitig vor, um einen Fahrradangebotsstreifen auf der Fahrbahn markieren zu können. Auch Radstreifen in beide Richtungen sind eine Variante – dann ganz ohne Parkplätze. Während SPD und Grünen diese Variante im Bauausschuss begrüßten, kritisierten WSI, CDU und FDP den möglichen Wegfall von Parkplätzen. Am Ende wurde der Ausbau ganz verschoben.

Quickborn Der Vorstand des Quickborner Stadtmarketings denkt offenbar darüber nach, seine in der Satzung definierten Aufgaben auf Wirtschaftsförderin MarRusch zu übertragen und den Verein aufzulösen. Grund ist die Ablehnung des Hauptausschusses, den Mitgliedern ein jährliches Budget in Höhe von mindestens 60.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Vereinsvorsitzender Michael Unger sieht damit keine wirtschaftliche Grundlage für die Arbeit und hat seinen Unmut jetzt in einem Schreiben an die Verwaltung kundgetan.

Schenefeld Der Traum von einer Untertunnelung der Altonaer Chaussee, der Weiterführung der Landesstraße Schenefeld Elmshorn (LSE), ist ausgeträumt. Auch eine Troglösung stellte sich der Tunnel als zu kostspielig heraus. Beides wurde im Zuge des Verkehrsentwicklungskonzepts Schenefeld 2035 überprüft. Zwar gab es während der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Donnerstagabend noch keinen Beschluss. Alle Fraktionen sprachen sich jedoch nach der Vorstellung von Ingenieur Falk Derendorf gegen beide Umsetzungen aus.

Uetersen Im finanziell stark gebeutelten Uetersen erkennt man Licht am Ende des Tunnels. Während der Sitzung des Hauptausschusses informierte Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) die Politiker darüber, dass dass die Stadt für 2017 150.000 Euro mehr aus dem kommunalen Finanzausgleich des Landes erhält. Kiel will sich zudem an Verpflichtungen halten, die sich aus dem so genannten Konnexitätsprinzip ergeben − also bezahlen, was in der Landeshauptstadt politisch beschlossen wurde und sich als eine finanzielle Belastung für die Kommunen erweist.

Schleswig-Holstein „Die Quittung kommt im Sommer“, ist Ingo Ludwichowski vom Nabu Schleswig-Holstein überzeugt. „Dann werden wir eine Algenblüte auf unseren Seen erleben, wie nie zuvor.“ Weil Bauern derzeit überall im Land große Mengen Gülle auf gefrorene Böden spritzen, komme es zu einer Abschwemmung in benachbarte Gräben oder Fließgewässer. „Wir erwarten eine dramatische Verschlechterung der Wasserqualität“, so Ludwichowski am Donnerstag.