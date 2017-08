Kostbarkeit im Arboretum

vergrößern 1 von 3 Foto: pt 1 von 3

August – das ist der Monat, in dem der Lotos blüht. Dieses Ereignis wird nicht nur im Ellerhooper Arboretum mit einem Lotosblütenfest am kommenden Wochenende, 12. und 13. August, jeweils zwischen 10 und 19 Uhr, begangen: Kaum eine Pflanze ist weltweit so mythenumrankt wie er. Doch was fasziniert die Menschen an der Blume aus dem asiatischen Raum? Professor Hans-Dieter Warda, Leiter des Arboretums, klärt auf.

Besondere Begeisterung löst der Lotos (Nelumbo Nucifera) durch seine Formen aus: Die Blütenblätter, deren Farben von Blassrosa bis leuchtend Rot reichen, bilden eine Schalenförmige Blüte. Bei ihrem Aufklappen entblößt sie einen prächtigen, Fruchtknoten, umringt von goldgelben Staubgefäßen. Die großen Blüten und Blätter schweben über der Wasseroberfläche auf zierlichen Stielen. Entsprechend seiner Erscheinung, ist der Lotos in China ein Symbol für Vollkommenheit, Reinheit und Unbestechlichkeit, in Indien ist er sogar heilig. Er zählt zu den acht Kostbarkeiten im Buddhismus.



Schönheit ist nicht alles: Lotos als Nutzpflanze

Aber der Lotos ist nicht nur Symbol und Schönheitsideal, sondern auch nützlich: Alle seine Teile sind essbar. Die kalorienreichen Wurzelrhizome werden zu Mehl oder zur Zubereitung von Süßspeisen verwendet, die Stiele finden sich als Salat auf der Speisekarte. Die Samen werden geröstet, gekocht oder kandiert und schmecken somit in unterschiedlichsten Varianten. Sogar als Medizin ist der Lotos von Bedeutung: Der Milchsaft junger Planzen enthält das Herzalkaloid Nelumbin.

Auch Inspirationen für den Alltag verdankt der Mensch der berühmten Pflanze: Der Lotos-Effekt, der bei der Herstellung von Lacken und Gebäudeoberflächen genutzt wird, ist der Pflanze nachempfunden. Eine Mikroraurauhigkeit der Blattoberfläche bewirkt, dass ein Wassertropfen nicht auf dem Blatt zerfließt, sondern seine Form behält, weil der Zusammenhalt der Wassermoleküle größer ist als die Anziehungskraft des Blattes. Der Effekt: Der Tropfen perlt ab und kullert zusammen mit Schmutzpartikeln vom Blatt – oder eben von der Oberfläche eines Speziallacks



Ein Überlebenskünstler mit Schnorchel

Der Lotos wächst im Wasser. Im flachen Uferbereich keimt er aus und schiebt zunächst ein einzelnes schwimmendes Blatt an die Seeoberfläche, das an die Seerose erinnert. Nach neuesten Überlegungen gehört der Lotos nicht mehr zur Familie der Seerosen, sondern ist eigenständig. Dadurch kann die Pflanze Photosynthese betreiben und nimmt möglichen Konkurrenten um sich herum das Licht. Im Schlick des Seegrunds produziert sie weitere Wurzelrhizome und breitet sich so zu einem verworren Wurzelteppich auch in tieferes Gewässer aus. Erst die nachfolgenden Rhizome produzieren die typischen, über dem Wasser schwebenden Blätter. Im Blattzentrum befindet sich der Stengelausgang mit einem Schlitz: Dort findet wie durch einen Schnorchel ein Gasaustausch zwischen der Wurzel im sauerstoffarmen Milleu und der Luft über dem Wasser statt. „Steht das Wasser nach dem Regen im Blatt, sieht man es förmlich sprudeln“, berichtet Warda.



Aus Asien ins Arboretum: ein weiter Weg

Beheimatet ist die indische Lotosblüte, deren Blütenpracht im Zuge des Lotosblütenfestes am kommenden Wochenende im Arboretum zu bewundern ist, im wärmeren Asien. Sie wächst vom westlichen Asien zum kaspischen Meer und von Japan bis Nordost-Australien. Den Lotos in verregneten norddeutschen Gefilden so prächtig gedeihen zu lassen, wie es im Arboretum gelungen ist, sei eine Herausforderung gewesen, berichtet Warda. Die Pflanze müsse im Sommer ausreichend Wärme tanken, um den Blütenansatz für das nächste Jahr vorzubereiten. Je wärmer der Sommer, desto größer sei die Blütenpracht im Folgejahr, weiß Warda. Viele Typen und Sorten habe er im Probierteich unter Folie gezogen: „Ich wurde belächelt, weil ich im Lotostempel herumgestakst bin wie ein Kranich“, erinnert er sich.

Aber die Arbeit lohnte sich. Ein Typ konnte sich trotz verregneter Sommer durchsetzen – alle anderen angesiedelten Kulturen verschwanden. „Man sagte der gelbe, amerikanische Lotos sei besonders Widerstandsfähig und aufgrund des kühleren Nordamerikanischen Klimas ging ich davon aus, dass ich damit den größten Erfolg im Norden haben würde“, sagt Warda. „Aber davon sind alle verschwunden. Durchgesetzt hat sich eine indische Variante.“ Und dann gerät er wieder ins Schwärmen über seinen Lotos: Das erste Schwimmblatt vor dem Austreiben bilde einen kleinen, leuchtend roten Kahn. Ebenso wie die fallenden Blütenblätter, die dann wie kleine rosafarbene Boote über den See schippern und tanzen. „Der Lotos ist das ganze Jahr über spannend zu beobachten“, so Warda. „Was man mit dieser Pflanze alles erleben kann, darüber müsste man einen Film drehen.“

von ina

07.Aug.2017