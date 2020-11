Zeugen gesucht : Kopfhörer gestohlen: 18-Jähriger in Pinneberg ausgeraubt

Zwei Tatverdächtige hatten einen 18-Jährigen verfolgt. Als er stürzte, fielen sie über ihn her.

von René Erdbrügger

23. November 2020, 19:00 Uhr

Pinneberg | Am späten Freitagabend (20. November) ist in der Bahnhofstraße in Pinneberg zu einem Raub gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei ging ein 18-jährige Pinneberger um 23.30 Uhr entlang der Straße An der Berufsschule in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Kirche folgten ihm zwei Personen.

Opfer flüchtet und stürzt

Der Geschädigte lief daraufhin davon, stürzte aber in Höhe der Einmündung zum Rosenhof. Die Täter hoben ihr Opfer daraufhin auf und schoben ihn in Richtung des Waldstücks gegenüber der Eimündung. Die etwa 20-jährigen Tatverdächtigen nahmen dem Geschädigten Bluetooth-Kopfhörer ab und flohen in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung

Ein Täter soll circa 1,85 Meter groß und schlank sein. Er hatte dunkle Haare und war mit einer dunklen hüftlangen Winterjacke mit Kapuze des Hersteller Wellensteyn, einer dunklen Jogginghose und Turnschuhen bekleidet. Der zweite Mann war ungefähr 1,80 Meter groß und ebenfalls schlank. Er trug eine schwarze Jacke bzw. war dunkel gekleidet. Beide sprachen deutsch und könnten aus Südeuropa stammen, so die Polizei.

Ermittlungsgruppe Jugend nimmt Hinweise entgegen

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zur weiteren Fluchtrichtung oder Identität der Täter machen können. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Jugend unter der Telefonnummer (04101) 2020 entgegen.