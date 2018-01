Region Pinneberg in Kürze : +++ Konzert mit Feueralarm +++ Neujahrsempfänge in vielen Orten +++ Schwertkampf an der Volkshochschule +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

22. Januar 2018, 06:00 Uhr

Uetersen Der große Saal der Gastwirtschaft Zur Erholung reichte gerade so aus − rund 150 Gäste waren am Sonnabend der Einladung zum Neujahrsempfang der Chorknaben Uetersen gefolgt. Zum ersten Mal dabei waren die Jungs, die die Zeit der Vorchöre mit Beginn des neuen Jahres hinter sich gelassen haben und nun zu den Großen gehören.

Wedel Dass das Interesse an der Wedeler Jugendfeuerwehr hoch ist, unterstrich der scheidende Jugendgruppenleiter Richard Angermeyer in seinem letzten Jahresbericht bei der Jahreshauptverhauptversammlung der Retter aus der Rolandstadt. Mit 30 Jugendlichen war die Gruppe in das Jahr 2017 gestartet. Acht Zu- standen vier Abgänge gegenüber, so dass der Wedeler Feuerwehrnachwuchs derzeit 34 Personen stark ist.

Pinneberg Zum ersten Konzert des Jahres 2018 aus der Reihe „Jazz im Foyer“ nahm Fabiola Saccomanno die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise nach Sizilien. Die Sängerin mit italienischen Wurzeln begeisterte mit ihrem exzellenten Ensemble bei dem Konzert im Pinneberger Rathaus das Publikum. Allerdings sorgte ein Feueralarm für ein vorzeitiges Ende der Veranstaltung. Schuld daran waren Bewohner einer Wohnung in dem Komplex. Diese hatten offenbar zu später Stunde Appetit bekommen und die Fritteuse angeschmissen.

Quickborn Schwertkampf klingt nicht gerade nach einem typischen Volkshochschulkursus: Aber genau diese Form der sportlichen Betätigung bietet die VHS Ellerau an. Kursleiter Peter Brindöpke führte jetzt die sieben Teilnehmer in die Kunst des Schaukampfes mit Schwertern nach dem Vorbild mittelalterlicher Ritter ein.

Elmshorn Im Elmshorner Industriemuseum war am Wochenende einiges los: Zum siebten Mal wurden dort die Elmshorner Dampftage ausgerichtet. Wegen des großen Andrangs im Vorjahr sind die Dampftage diesmal auf zwei Tage, Sonnabend und Sonntag, verlängert worden.

Barmstedt Die Kulturschusterei in Barmstedt war seit Wochen ausverkauft. Jan Plewka, der mit seiner Band „Selig“ Mitte der 90er zum Besten und Erfolgreichsten gehörte, was die deutsch-sprachige Musikszene zu bieten hatte, wurde an diesem Abend von seinem langjährigen Freund Marco Schmedtje an der Gitarre begleitet. Und die Zuschauer waren begeistert.

Schenefeld Die Ateliergalerie im Stadtzentrum Schenefeld zeigt noch bis zum 10. März eine Werkschau von Petra Jacobsen. Ihre Bilder tragen Titel wie „Blue Dotties“, „Eiszeit“, „Frozen“ oder „Berge in roter Flut“ – oft sind Petra Jacobsens Motive Impressionen einer Landschaft, die im Spannungsfeld mit ihrer intensiven Bearbeitung der Flächen eine ganz eigene, sehr besondere Bildsprache entstehen lassen.

Hamburg Seit einem Monat sucht die Hamburger Polizei übers Internet nach mutmaßlichen G20-Gewalttätern. Mehr als 100 Fotos von ihnen hat sie dort veröffentlicht. Das Vorgehen zahlt sich für die Ermittler offenbar aus, stößt aber weiterhin auf Kritik.

Schleswig-Holstein Polizisten dürfen in Schleswig-Holstein künftig ihre Dienstwaffe an einem Holster am Oberschenkel tragen – so wie die Revolverhelden des Wilden Westens. Die Polizeiführung hat sich mit der Entscheidung schwer getan, befürchtete, die Beamten könnten damit „zu martialisch“ aussehen. Doch jetzt beugten sie sich dem Rat der Fachleute für Gesundheitsschutz.