Konzept für Kummerfeld

Gemeinde hat OEK beschlossen / Planer laden Bürger zu Ortsspaziergang ein

von Janina Schmidt

08. Juni 2019, 16:05 Uhr

Kummerfeld | Andere Gemeinden in Kummerfelds Umgebung stecken schon mitten in den Prozessen zur Planung und Umsetzung eines Ortsentwicklungskonzept. Auch Kummerfeld hat sich mittlerweile dazu entschlossen, ein solches Vorhaben anzugehen. Beauftragt wurde damit die in Lübeck ansässige Firma CIMA Beratung und Management. Und diese holt jetzt Interessierte Bürger mit ins Boot: Geplant ist eine Ortsbegehung mit Bürgern der Gemeinde Kummerfeld am Sonnabend, 15. Juni. Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Sana-Pflegeheims an der Bundesstraße.

Dieser Rundgang ist, so die Firma Cima, die erste Gelegenheit, sich in den Gestaltungsprozess zu Kummerfelds Zukunft einzubringen. Es soll die Möglichkeit bestehen, ,„in ungezwungener Atmosphäre mit Nachbarn, Mitbürgern, Vertreter des Gemeinderates und dem Beratungsbüro Cima ins Gespräch zu kommen und direkt vor Ort Verbesserungsvorschläge und Probleme anzusprechen“, schreibt die Gastgeberfirma des Rundganges. Auch Bürgermeisterin Erika Koll (SPD) wird zugegen sein, so dass viele Fragen vor Ort erörtert werden können.



Wie wird das Leben im Orts aussehen?





Wie wird das Gemeindeleben aussehen und organisiert? Wer wird in der Gemeinde leben und welche Ansprüche haben die Einwohner heute und zukünftig an ihre Gemeinde? Wie sieht eine lebenswerte Gemeinde im Jahr 2030 aus? – das sind einige Fragen, die es zu berücksichtigen gilt, wenn die Zukunft der Gemeinde Kummerfeld gestaltet wird.

Eine aktive Beteiligung der Einwohnerschaft sei sowohl seitens der Gemeinde als auch der Cima erwünscht. Die Planeragentur glaubt, die Kummerfelder wüssten am besten, was im Ort gut und erhaltenswert ist und wo der Schuh drückt. Dieses lokalspezifische Wissen bilde die Grundlage für den gesamten Prozess, weshalb alle Einwohner aufgerufen sind, sich aktiv einzubringen und Antworten auf folgende Fragen zu geben: Welche Maßnahmen stärken die Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Lebensort? Welche Probleme sind akut und sollten angepackt werden? Welche Wünsche und Ideen gibt es bereits?