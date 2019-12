Kontraste, Form und Farbe

Die Haseldorfer Künstlergruppe Pegasus stellt ab dem 27. November im Foyer des Wedeler Rathauses aus

31. Dezember 2019, 16:00 Uhr

wedel | Vom 27. November bis 14. Januar werden im Foyer des Rathauses Wedel, Rathausplatz 3-5 , die Arbeiten der Haseldorfer Künstlergruppe Pegasus zu sehen sein. Veranstaltet wird die Ausstellung vom Wedeler Kulturforum. Die Gruppe aus hat sich unter den Flügeln des Pegasus – dem Flügelross der griechischen Mythologie, Symbol für künstlerische Inspiration und schöpferische Kraft – im Jahre 1999 unter der Leitung der Malerin und Galeristin Christiana von Knobelsdorf zusammengefunden. Aktuell besteht Pegasus aus neun Künstlern: Maximiliane Algermissen, Julika Dobrinski, Christiana von Knobelsdorf, Erika Nolden, Brigitte Oehrlein, Peter Pisters, Helmut Seyfried, Elke Werner und Monika Wolff.

Pegasus ist ein freier Zusammenschluss von ambitionierten, kreativen Menschen, von bildenden Künstlern, denen die Begegnung mit Kollegen und mit dem Kunstbetrachter besonders wichtig ist. Jeder Einzelne arbeitet in seiner Kunst ganz frei und eigenständig. Der Austausch in der Gruppe , die sich regelmäßig einmal pro Woche trifft, ist von Inspiration, Ermutigung, Unterstützung und konstruktive Kritik geprägt, heißt es in einer Mitteilung des Kollektivs.

Jeder Künstler hat seine eigene Handschrift: In der Verschiedenheit der Gestaltungstechniken und Materialien (Öl, Acryl, Kohle, Collagen, Wachstechnik, Rost und Kreide) entstehen anregende, spannungsreiche zeitgenössische Kunstwerke zwischen Realismus und Abstraktion. Es sind vielschichtige Bilder mit einem großen Stilpluralismus, großer Experimentierfreude und Infragestellung aller herkömmlichen Vorstellungen. Sie kosten Farbe aus. Das freundschaftliche, harmonische Zusammensein der Künstler bestärkt dabei die Dynamik dieser Gruppe.

Pegasus wünschen sich nach eigener Aussage eine Begegnung der Bilder mit den Besuchern der Ausstellung im Rathaus Wedel – den Akteuren und dem Betrachter. Interessierte können die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Rathauses, montags bis mittwochs 9 bis 17 Uhr, donnerstags 9 bis 19 Uhr und freitags 9 bis 13 Uhr besuchen.

Die Vernissage beginnt am Mittwoch, 27. November, um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter kulturforum-wedel.de.