Fußball-Bezirksliga : Kontinuität beim Kummerfelder SV: Alle Trainer und Offiziellen bleiben

Der Sportliche Leiter Werner von Bastian berichtet, dass alle Personen aus dem aktuellen Trainerstab für die kommende Saison zugesagt haben. Zudem wird Björn Petersen Spielertrainer der zweiten Männer.

16. Januar 2022, 10:34 Uhr

Weil seine Frau nun ebenfalls Rentnerin ist, wird Werner von Bastian zukünftig vielleicht mehr Zeit zuhause verbringen müssen. Dies hielt ihn aber nicht davon ab, als Sportlicher Leiter der Bezirksliga-Fußballer des Kummerfelder SV für ein weiteres Jahr zuzusagen: „Alle Verantwortlichen haben sich zusammengesetzt und geschlossen für die kommende Saison zugesagt“, berichtete der 67-Jährige.

Neue Rolle für Björn Petersen

Demnach gaben auch Liga-Obmann André Ehlers, Nils Hachmann und Nicola Basta als Chefcoach beziehungsweise Co-Trainer der ersten Herren, Michael Kälberloh und Frank Kölln als Übungsleiter der zweiten Mannschaft sowie Sven Busse als Betreuer beider Teams.

Neu begrüßt werden im Trainer- und Betreuerstab kann im Sommer Björn Petersen: Der 37-Jährige, der nach einigen höherklassigen Stationen (SV Rugenbergen, Blau-Weiß 96 Schenefeld) im Juli 2017 vom FC Union Tornesch an den Ossenpadd gekommen war, fungiert ab dem Beginn der nächsten Serie als Spielertrainer der Reserve (Kreisliga 1). „Wir wollten ihn gerne mit einbinden und er hat auch Lust auf diese neue Aufgabe“, erklärte von Bastian. Die Erst- und Zweitvertretung der KSV-Kicker sollen aber auch zukünftig zumeist gemeinsam trainieren, wobei Hachmann die Kommandos geben wird.

Von Bastian rechnet mit dem Aufstieg

Im Sommer wird es einige Abgänge geben. Weil sie aber bis zum Saisonende zu ihrem Wort, das sie den Kummerfeldern gaben, stehen und Roman Dömpke „wieder auf dem aufsteigenden Ast ist“, ist von Bastian „zuversichtlich, dass wir Bezirksliga-Meister werden oder beim Horrorszenario eines dritten Saison-Abbruchs in Folge den besten Punkte-Quotienten haben“.

Beides würde für die Kummerfelder den Aufstieg in die Landesliga und noch mehr Arbeit für von Bastian bedeuten. „Ich muss aber auch nicht bei jedem Training vor Ort sein“, so von Bastian, der in Schenefeld lebt, aber aktuell ein Baugrundstück in Kummerfeld sucht. Wird er fündig, hätte er zukünftig kürzere Wege – und mehr Zeit für seine Frau.