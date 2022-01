Corona im Kreis Pinneberg : Kontaktpersonen in Schulen nur noch im Ausnahmefall in Quarantäne

Die Landesregierung hat die Quarantäneregeln in Schulen nochmal angepasst. Gibt es einen positiven Fall in einer Klasse, dürfen etwa auch Sitznachbarn unter Umständen weiter am Schulalltag teilnehmen.

Avatar_shz von Finn Warncke

17. Januar 2022, 18:30 Uhr

Die Landesregierung hat die Quarantäneregeln in Schulen nochmal angepasst. Gibt es einen positiven Fall in einer Klasse, dürfen etwa auch Sitznachbarn unter Umständen weiter am Schulalltag teilnehmen.

Neue Woche, neue Regeln. Die Landesregierung Schleswig-Holsteins hat die Quarantäneregeln in Schulen erneut abgeändert. Am wichtigsten dabei: enge Kontaktpersonen – in diesem Fall die unmittelbaren Sitznachbarn – von infizierten Schülern müssen nicht mehr in Quarantäne.

Das gilt allerdings nur, wenn die betreffenden Kinder und Jugendlichen ausschließlich in der Schule Kontakt hatten. Sofern sie sich außerhalb der Schule getroffen haben, etwa nachmittags verabredet gewesen sind und dabei keine Maske getragen haben, gelten die aktuellen Regeln – sprich, zehn Tage Quarantäne. Infizierte können sich aber nach sieben, enge Kontaktpersonen nach fünf Tagen freitesten.

Das Wichtigste zu diesem Thema im Überblick:

Hygienekonzept: Drei Mal in der Woche werden Schüler und Lehrer getestet – egal ob geimpft, geboostert oder genesen. Gibt es einen positiven Fall in der Klasse, wird fünf Schultage lang jeden Tag getestet. Im Unterricht müssen Masken getragen und Abstände eingehalten werden

Infizierte: Ist ein Schüler infiziert und wird das durch einen PCR-Test bestätigt, muss er zehn Tage in Quarantäne. Er kann sich aber nach sieben Tagen mit einem negativen Schnelltest freitesten. Das muss der Schule aber offiziell bescheinigt werden

Kontaktpersonen: Bis vergangene Woche mussten unmittelbare Sitznachbarn von infizierten Schülern umgehend in Quarantäne. Das muss jetzt nur noch in Ausnahmefällen passieren, etwa wenn keine Maske getragen wurde. Lehrer haben und sind laut Bildungsministerium keine engen Kontaktpersonen. Trifft der Ausnahmefall ein, müssen Betroffene umgehend zehn Tage in Quarantäne. Sie können sich nach fünf Tagen aber mit einem Schnelltest freitesten

Geimpfte und Genesene: Frisch doppelt geimpfte, geboosterte, geimpft und genesene oder frisch genesene Schüler oder Lehrer müssen gar nicht in Quarantäne

Testergebnis: Eine Infektion ist erst nach einem positiven PCR-Test bestätigt. Bis das Ergebnis vorliegt, kann es aber ein paar Tage dauern. Die Schulen sollen deshalb Eltern über einen Verdachtsfall informieren. Die betroffenen Klassen werden in so einem Fall täglich getestet

Quarantäne: Ist jemand bestätigt infiziert, beginnt sofort die Quarantäne. Die Tage werden ab dem Tag gezählt, an dem der PCR-Test gemacht wurde. Bedeutet: wurde er am 17. Januar gemacht, beginnt man mit dem Zählen der Tage ab dem 18. Januar. Die Quarantäne von im Ausnahmefall betroffenen Kontaktpersonen beginnt ebenfalls sofort. Die Tage werden ab dem Tag gezählt, an dem man zuletzt Kontakt zur infizierten Person hatte.

