Voting des Tages : Konsequenzen für Schüler und Lehrer bei Reisen in Risikogebiete: Wie stehen Sie dazu?

22. Juli 2020, 18:00 Uhr

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat Lehrer und Schüler auf mögliche Konsequenzen nach Reisen in Corona-Risikogebiete hingewiesen. „Bei Lehrern, die nach der Rückkehr aus solchen schon vor Reiseantritt als Risikogebiete klassifizierten Regionen in eine vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne müssen und deswegen beim Schuljahresstart am 10. August fehlten, wird dies als unentschuldigtes Fernbleiben betrachtet“, sagte Prien.

Auch Schüler und deren Eltern sind gewarnt: Versetzten Schüler „sich vorsätzlich oder fahrlässig in eine Lage, in der sie ihrer Schulpflicht nicht nachkommen können, begehen sie hiermit unter Umständen eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann“, sagte Prien. Sie ergänzte: „Handelt es sich um einen mit den Sorgeberechtigten verbrachten Urlaub, wird vermutlich eher auf die Eltern ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zukommen. Den Schülern wird unentschuldigtes Fehlen im Unterricht angelastet.“

