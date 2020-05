Konfirmation mal anders

Feier im elterlichen Garten statt im Gotteshaus: Wie die Lutherkirche Pinneberg mit pfiffigen Ideen auf die Corona-Krise reagiert

von René Erdbrügger

28. Mai 2020, 20:33 Uhr

Pinneberg | Die Corona-Pandemie macht erfinderisch. Weil Großveranstaltungen wie eine Konfirmation nicht mehr stattfinden dürfen, haben sich Pastor Harald Schmidt, Pastorin Laura Koch-Pauka und Vikar Alexander Bieniasz von der Lutherkirche Pinneberg eine andere Möglichkeit ausgedacht, das Fest zu feiern. „Wir kommen zu den Konfirmanden in die Gärten“, sagt Schmidt.

Das ist der pfiffige Plan: Von Sonnabend, 30. Mai, bis Pfingstmontag werden die drei Geistlichen unterwegs sein. Mitbringen werden sie das Konfimobil. Das Fahrzeug wird gewöhnlich für die Bewässerung der Pflanzen auf dem Friedhof eingesetzt und für den besonderen Anlass am Wochenende mit einem Blumenkreuz und Girlanden geschmückt.

„Wir werden von 10 bis 17 Uhr im Einsatz sein“, sagt Schmidt. Es sei schon ein wenig Überzeugungsarbeit bei den Eltern nötig gewesen, verrät Koch-Pauka. Sie habe das Gespräch so lange geführt bis die Konfirmanden und Eltern überzeugt waren. Von den 40 Konfirmanden wollen jedoch zehn abwarten, bis wieder ein großes Event in der Kirche möglich sei, sagt Schmidt. Und weil nicht alle Eltern der Konfis einen Garten haben, beschränkt sich die Aktion auf neun Gärten. Die weiteren Konfirmationen finden am Wochenende auf dem Kirchhofsvorplatz am Kirchhofsweg im kleinen Rahmen statt. „Alle Konfirmanden bekommen eine persönliche Ansprache zu ihrem Konfirmationsspruch“, erläutert Schmidt.

„Die Idee dazu ist uns an einem Nachmittag gekommen“, sagt Bieniasz. Aber auch Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs war Vorbild für diese Aktion: Weil eine Kirchenfeier coronabedingt nicht stattfinden konnte, verlegte sie die Einführungen von drei Prädikanten mit Kurzandacht, Segen und Verleihung der Urkunde kurzerhand in deren Gärten.

Keine Frage: In Zeiten von Corona sind auch die Gemeinden erfinderisch geworden. „Uns ist wichtig zu zeigen: Wir sind da. Das ist unsere Botschaft“, sagt Schmidt. „Wir sind bunt und breit aufgestellt“, betont der Vikar. Zu sehen ist das auch draußen vor der Lutherkirche. Am Eingang zum Kirchenvorplatz ist seit Mitte März eine Leine gespannt, an der Segenssprüche zum Mitnehmen hängen. Eine Aktion, die sehr gut ankommt: „Wir müssen jeden zweiten Tag wieder neue aufhängen“, sagt der Vikar. Ein kleines Mädchen, so Schmidt, nehme beim Spaziergang immer einen Segensspruch für ihre Oma mit. Die Jugenddiakonin stelle Tüten mit Bastelmaterial für die Kinder bereit. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag liegen in einem Korb vor der Lutherkirche Papierrollen, auf denen je ein Kapitel der Apostelgeschichte steht.

Warum die Apostelgeschichten? Weil sie von den Anfängen der Kirche erzählen, wie sie sich entwickelt hat und wie die erste Gemeinde lebte. Diesen Gedanken der Gemeinsamkeit habe man jetzt auch, so die Geistlichen. Und es gibt den sogenannten Tagesimpuls – ein Video auf der Website: Es wird aus der Bibel vorgelesen und der Kantor spielt Orgel.

Ja, die Homepage der Lutherkirchengemeinde. Sie sei zu einem lebendigen Ort geworden, wo die Gemeindeglieder wieder Informationen über das Kirchenleben bekommen. „Wir gehen stark in die Öffentlichkeit“, sagt Bieniasz.

Das Internet spielte in den vergangenen Wochen in der Luthergemeinde – wie auch bei den anderen Kirchen – eine große Rolle. „Wir erfahren eine Galopp-Digitalisierung“, sagt Schmidt. Es gebe neue Formate im Online-Gottesdienst: „Wir haben beispielsweise die Empore mit einbezogen und von dort aus Gebete gesprochen“, sagt der Vikar. Selbst das Kirchencafé fand bereits über eine Videokonferenzschaltung statt. „Es ist eine schöne Möglichkeit für die, die sich noch nicht aus dem Haus trauen“, findet Schmidt. Man habe viele Sachen ausprobiert. Trauerfeiern fanden unter blauem Himmel statt. „Das hatte eine besondere Atmosphäre“, so Schmidt.

Doch seit Anfang Mai dürfen Kirchen zum analogen Gottesdienst einladen. Allerdings unter Auflagen. 1,5 Meter Abstand, Maskenpflicht, kein Gesang und kein heiliges Abendmahl. „Eine halbe Stunde dauert der Gottesdienst. Mehr ist mit Maske auch nicht möglich“, sagt Schmidt. Die Menge der Besucher ist überschaubar gewesen. „Viele Menschen haben immer noch Angst wegen Corona in einen geschlossenen Raum zu kommen“, sagt Schmidt. Dennoch weiß der Pastor: „Es gibt eine große Sehnsucht nach Normalität.“



> www.luther-pinneberg.de