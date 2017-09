Kommunikation mit dem Schwert

vergrößern 1 von 3 Foto: Lincke (2) 1 von 3

Die Prisdorfer Schulsporthalle verwandelt sich in ein traditionelles japanisches Dojo: 20 Männer und Frauen, angereist aus ganz Norddeutschland, verneigen sich voreinander und beginnen mit ihren Übungen. Sie kämpfen elegant mit langen Stöcken, es liegt aber keine Aggression in der Luft. Im Gegenteil: Es wirkt eher so, als würden sich Tänzer umeinander drehen.

„Wir machen Aikido, da greift man nicht aggressiv an“, sagt Tom Domroeß, der diesen eintägigen Stock- und Schwertlehrgang leitet. Der Trainer hat sein Hobby zum Beruf gemacht, betreibt in Hamburg eine Aikido-Schule und bringt auch angehenden Schauspielern diese besondere Art der Kommunikation bei: „Etwas anderes ist es nicht“, sagt er. „Es ist Kommunikation. Ich muss mich ganz auf mein Gegenüber einlassen.“

Beim Aikido werden Angriffe nicht, wie in vielen anderen Kampfsportarten, abgeblockt. Es wird versucht, Kontrolle über die Energie des Gegners zu bekommen. Die Kampftechnik wandelt Angriffsenergien in Abwehr- und Sicherungstechniken um. Begründer Ueshiba Morihei (1883 – 1969) gab dieser japanischen Kampfkunst seine friedfertigen Grundgedanken mit auf den Weg: Der Kontrahent soll zwar kurzfristig kampfunfähig gemacht werden, aber möglichst ohne Verletzungen. Das Ziel ist immer, den Gegner zur Einsicht zu bringen und die Auseinandersetzung friedvoll zu beenden. Großmeister Morihei nannte das: „Den Angreifer geistig besiegen.“

„Aikido ist eben eine Lebensphilosophie“, sagt Ute Kruse. Die fast 70-Jährige kann mit ihren 1,66 Metern einen Zwei-Zentner-Mann ohne große Anstrengungen umklappen. „Jeder Mensch hat einen Punkt, bei dem das Gleichgewicht schwankt.“ Kruse ist Hausherrin in der Prisdorfer Schulsporthalle am Hudenbarg 5. Sie gibt dort seit fast 20 Jahren Aikido-Kurse. Ihre Schüler sagen von ihr, dass sie hinten Augen hätte. „Hab’ ich auch“, sagt sie lachend. „Durch Aikido lernt man anders zu denken und zu sehen. Meine Perspektive hat sich extrem verbreitert.“

Ihren Schülern will Kruse nur das Beste mit auf den Weg geben. „Ich stelle mich nicht in den Vordergrund, habe aber eine klare Richtung. Bei mir gibt es schwarz und weiß, nicht kariert.“ Besonders für Jugendliche mit geringem Selbstbewusstsein sei dieser Kampfsport hilfreich. „Aikido lässt sie wieder gerade in die Welt gehen“, sagt Kruse.

Gezicke und Gemobbe kennt sie in ihrem Unterricht nicht. „In meinen Kursen gibt es keine Ellbogengesellschaft. Ich verzichte lieber auf Schüler, als dass ich mir die Harmonie in der Gruppe kaputtmachen lasse.“ Um mit Aikido zu beginnen, sei es vollkommen unwichtig, ob Mann oder Frau, alt oder jung, durchtrainiert oder unsportlich. Wichtig sei allein das Interesse, Geduld und die Bereitschaft, etwas Neues kennenzulernen, so Kruse.>

