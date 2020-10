Kommandowechsel in Kaserne

Übergabe-Appell in Appen: Oberst Thomas Berger ist neuer Befehlshaber / Vorgänger Oberst Michael Skamel wechselt nach Köln

15. Oktober 2020, 17:56 Uhr

Appen | Wenn der Marsch der Unteroffiziersschule der Luftwaffe in Appen, „Start in den Wolken“, ertönt, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass auf dem Gelände ein feierlicher Akt stattfindet. So war es auch gestern: Oberst Thomas Berger übernahm offiziell das Kommando. Er löst Oberst Michael Skamel ab, der nach mehr als vier Jahren, 1484 Tage exakt, zum Kommando der Luftwaffe in Köln wechselt.

Der stellvertretende Kommandierende General Bernhard Schlaak war zur Übergabe der Truppenfahne, dem Symbol für die freiheitlich demokratische Grundordnung, extra angereist. Rechtzeitig zur Zeremonie zeigte sich die Sonne. Coronabedingt kamen nur etwa 50 Gäste zur Veranstaltung, unter ihnen Appens Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak (CDU) sowie Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD). Aus der Landespolitik war die Abgeordnete Barbara Ostmeier (CDU) dabei. Masketragen war Pflicht.

Schlaak lobte während seiner Rede Skamel für seine Dienste: „Für den herausragenden Einsatz und die außerordentliche Leistung in dieser Dienststellung, für die gradlinige und menschliche Art der Führung sowie für die vorbildliche Haltung spreche ich Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung aus.“ Skamel selbst ließ die vergangenen Jahre Revue passieren. „Der Prozess der Weiterentwicklung der Ausbildung begleitet jeden Schulkommandeur“, sagte er. Das liege in der Natur der Sache. „Der Frontalunterricht tritt immer mehr in den Hintergrund. Das ist gut so, denn auch wir wollen die praktischen Ausbildungsanteile weiter stärken.“

Für das Engagement aller Beteiligten während der Corona-Pandemie fand Skamel lobende Worte: „Nur so haben wir bis heute an keinem Tag den Lehrbetrieb einstellen müssen und nicht einen einzigen Lehrgangsteilnehmer nicht zur Laufbahnprüfung führen können“, sagte er.

In Berger sieht General Schlaak einen würdigen Nachfolger: „Sie haben in Ihrer militärischen Laufbahn einen beeindruckenden Werdegang durchlaufen. Gepaart mit Ihrem konsequenten Verwendungsaufbau als Generalstabsoffizier sind Sie für Ihre neue Aufgabe bestens gerüstet.“

Berger, der auch einen Bundeswehreinsatz in Jordanien hatte, sprach während seiner Rede über Ziele, die er sich gesetzt hat: „Mein Ziel ist es, tief in die Ausbildung einzutauchen und die Rahmenbedingungen zu prüfen, um gemeinsam mit Ihnen die entscheidenden Wege für die Zukunft einzuschlagen“, sagte er. Und er machte eine klare Ansage: Von den Lehrgangsteilnehmern erwarte er nicht mehr und nicht weniger, als dass sie ihr Bestes geben, sich aktiv und selbstdiszipliniert in ihre Ausbildung einbringen und die Zeit an der Unteroffiziersschule der Luftwaffe wie auch in den Fernlernphasen effektiv nutzten.