Region in Kürze : +++ Kohlenmonoxid-Vergiftung nach Grillen+++ Radfahrer in Elmshorn angegriffen +++ Mann steckt im Müllcontainer fest +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

29. Mai 2018, 06:00 Uhr

Hamburg Sie hatten gegrillt und den Grill dann zum Abkühlen in den Keller gestellt – eine fünfköpfige Familie aus Hamburg-Hummelsbüttel ist in der Nacht zu Montag wegen des Verdachts einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Feuerwehr Montag mitteilte, war zunächst ein Rettungswagen in das Haus der Familie gerufen worden, da die 39-Jährige Mutter an Schwindel und Übelkeit litt. Als die Rettungswagenbesatzung das Haus betrat, habe deren Kohlenmonoxid-Warngerät ausgeschlagen. Vater, Mutter und die drei Kinder wurden zur Behandlung mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Familie offenbar mit einem Holzkohlegrill gegrillt und ihn anschließend zum Abkühlen in den Keller getragen. Hierbei war Kohlenmonoxid freigesetzt worden, das sich im Gebäude verteilte.

Elmshorn Erst bestohlen, dann geschlagen: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Elmshorner Wasserstraße, Ecke Holunderstraße, zwei Radfahrer attackiert. Laut Polizei waren zwei 19-Jährige um 0.35 Uhr auf dem Weg nach Hause, als sie von zwei Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurden. Einer der Männer entwendete aus dem Fahrradkorb Geldbörse und das Handy des einen 19-Jährigen. Als der Geschädigte den Verlust bemerkte und anhielt, kehrte der sich inzwischen auf der anderen Straßenseite befindliche Täter zurück und schlug unvermittelt auf das Opfer ein. Anschließend flohen die beiden Tatverdächtigen zu Fuß. Rettungskräfte versorgten den Leichtverletzten vor Ort. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Halstenbek Dieser Einsatz hatte etwas von Slapstick, war aber lebensbedrohlich: Montag eilten 14 Kameraden der Feuerwehr Halstenbek gegen 9 Uhr in Richtung Seestraße. Laut Vize-Wehrführer Kai Semmelhack steckte in einem Hinterhof seit etwa 15 Minuten ein 1,90 Meter großer Mann kopfüber in einem 1100-Liter-Müllbehälter fest. „Er wollte seinen Schlüssel aus dem Container holen und hat das Gleichgewicht verloren“, bevor eine junge Frau per Handy Alarm schlagen konnte. Mit vereinten Kräften befreite das Einsatzteam innerhalb weniger Minuten den Mann aus dem Container. Mit Gleichgewichtsstörungen wurde er – mit seinem Schlüssel in der Hand – anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Die Befreier rückten um 10 Uhr wieder in die Wache an der Gärtnerstraße ein.

Wedel Der Fahrer eines blauen Kleinwagens soll am Sonnabend, an der Kreuzung Industriestraße/Kronskamp einen Bus touchiert und auf einer Länge von eineinhalb Metern beschädigt haben. Die 49-jährige Busfahrerin soll gegen 19.56 Uhr von der Industriestraße in den Kronskamp abgebogen sein. Während der Bus abbog, wollte ein Kleinwagenfahrer aus dem Kronskamp in die Industriestraße einbiegen, so dass beide Fahrzeuge halten mussten. Beim Rangieren streifte und beschädigte der Unbekannte den Bus. Nachdem er kurz mit der Fahrerin gesprochen hatte, entfernte er sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Unfallzeugen und den Fahrer. Sie sollen sich unter Telefon (04103) 50180 melden. Das Fahrzeug soll an der linken Frontseite einen Schaden aufweisen.

Tornesch Zwei Unbekannte haben am Sonnabendabend eine junge Frau in Tornesch angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 18-Jährige gegen 20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem unbefestigten Fußweg zwischen Anne-Frank-Weg und Ortbrookweg unterwegs, als sie in Höhe des Spielplatzes unvermittelt von den Männern attackiert wurde. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung ließen die beiden von ihrem Opfer ab und flohen über die Käthe-Kollwitz-Allee in Richtung Pinnauring. Die Frau blieb unverletzt. Laut Polizei sollen die Männer 20 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,75 bis 1,85 Meter groß und von normaler Statur sein. Einer soll eine schwarze Kapuzenjacke oder schwarzen Pullover getragen haben, der andere ein gleiches Kleidungsstück in der Farbe Rot. Die Kripo bittet um Hinweise an Telefon (04101) 2020.

Schleswig-Holstein Eine 22-Jährige hat in Büsum (Kreis Dithmarschen) auf einen Urlauber eingeschlagen, auf dessen Schoß ihr Hund gesprungen war. Der 47-jährige Feriengast aus Süddeutschland hielt sich der Polizei zufolge am Sonntagabend auf dem Bahnhofsgelände auf, als der Hund plötzlich auf seinen Schoß sprang. Die 22-jährige Besitzerin entschuldigte sich daraufhin zunächst, warf dem Mann jedoch anschließend vor, ihren Hund getreten zu haben. Als der 47-Jährige dies abstritt, schlug die Frau ihm mehrmals auf den Hinterkopf und zog an seinen Haaren. Er alarmierte die Polizei. Die 22-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten.