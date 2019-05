Koch-Werkstatt für Familien

von Felisa Kowalewski

27. Mai 2019, 10:38 Uhr

Pinneberg | Eine gesunde Ernährung muss weder kompliziert noch zeitaufwendig sein. Die Familienbildung Pinneberg, Bahnhofstraße 18–22, lädt in Kooperation mit der AOK zur Koch-Werkstatt ein. Große Kocherfahrungen sind genauso wenig erforderlich wie hohe Kosten. An zwei Terminen, Donnerstag, 6. Juni und 13. Juni, von 18 bis 21 wird gemeinsam gekocht. In Theorie und Praxis erfahren die Teilnehmer, wie man auch bei wechselnden Arbeitszeiten gesund bleiben und abnehmen kann. Die Kosten für nicht AOK-Versicherte betragen 25 Euro.